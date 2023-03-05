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В одном из судов Украины уже рассматривают дело о геноциде Россией украинцев, скоро такие дела станут массовыми – глава Верховного суда

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Князев: В сексуальных преступлениях в Украине нет просто исполнителей, есть и организаторы. Потому что структура этих преступлений очень сложна. Не было ли это формой геноцида украинского народа?
Князев: В сексуальных преступлениях в Украине нет просто исполнителей, есть и организаторы. Потому что структура этих преступлений очень сложна. Не было ли это формой геноцида украинского народа? 
Фото: Верховний Суд / Facebook

Дело о совершении Россией геноцида украинского народа рассматривают в одном из украинских судов – в Киеве. Об этом на конференции United for justice 4 марта рассказал глава Верховного суда Всеволод Князев, сообщает "Укринформ".

Князев упомянул о геноциде, рассказывая о сексуальном насилии оккупантов в отношении украинцев. 

"В сексуальных преступлениях в Украине нет просто исполнителей, есть и организаторы. Потому что структура этих преступлений очень сложна. Не было ли это формой геноцида украинского народа? На деоккупированных территориях Пущи, Бородянки, Ирпеня, когда я посещал освобожденные и уничтоженные помещения судов, в одном из них, которое использовалось в качестве штаба российских офицеров, СБУ нашла целый ящик средств, которые используются для совершения насильственных сексуальных актов. Офицеры раздавали их солдатам, чтобы они в дальнейшем их использовали. Вероятно, что у них это было уже с собой, и это преступление планировалось заранее", – рассказал глава Верховного суда. 

Вскоре в украинских судах массово будут рассматривать дела о преступлении геноцида, добавил он, пишет "Интерфакс-Украина"

"Вскоре эти дела в судах станут массовыми, и мы уже должны квалифицировать те или иные действия", – сказал он. 

По словам Князева, важно определить, кто ответственный за это преступление, кто является его субъектом. И в этом случае есть две точки зрения.

"Согласно одной из них субъектом преступления по геноциду может быть только высшее военно-политическое руководство, которое отдавало приказы на уничтожение нации, по другой – привлекать к ответственности можно каждого солдата, который убивал украинцев, будучи убежденным в том, что украинской нации не существует", – пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на главу ВС. 

Контекст:

Украинские правоохранители зарегистрировали и расследуют 171 случай сексуального насилия российских оккупантов против украинцев, рассказала первая леди Украины Елена Зеленская

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: геноцид, Ирпень, суды, преступление, война России против Украины, сексуальное насилие, конференция, Всеволод Князев, Бородянка
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