Убивают родителей, разлучают семьи, вывозят "на отдых". Детский омбудсмен Украины назвала пять сценариев воровства детей россиянами

"Мы можем смело сказать, что сейчас эта ужасная война нарушает абсолютно все права украинских детей. Не осталось ни одного права, которое не было нарушено", – сказала она.
По словам Герасимчук, у РФ "есть четко спланированная политика по отношению к украинским детям – действия не хаотичны".
Омбудсмен отметила, что международное гуманитарное право квалифицирует массовую депортацию и принудительное перемещение детей как военное преступление.
Она подчеркнула, что в совокупности с массой других преступлений, совершаемых оккупантами – убийствами и ранениями детей, изменением гражданства, передачами на усыновление гражданам РФ, принуждением изучения русского языка и культуры и запретом на все украинское, – речь идет о преступлении геноцида против Украины через украинских детей.
Герасимчук рассказала, что благодаря 307 случаям, когда удалось вернуть депортированных украинских детей, был проведен анализ действий оккупантов. По этим данным, у россиян есть как минимум пять сценариев похищения детей.
"Первый – когда они сначала убивают родителей, а потом похищают ребенка… Второй – когда россияне разлучают детей и родителей во время так называемой фильтрации… Третий – когда забирают детей прямо из семей, иногда лишают родительских прав "неудобных родителей". Четвертый сценарий – это вывоз детей из учреждений институционного присмотра – сначала не дают украинской стороне забрать этих детей, не согласовывают гуманитарные коридоры... Пятый сценарий, наверное, самый массовой – когда создаются абсолютно не приемлемые для жизни детей на оккупированной территории условия и предлагают родителям отдать детей на оздоровление или отдых в детских лагерях в РФ", – рассказала Герасимчук.
Сейчас цель Украины – немедленно прекратить принудительное перемещение и депортацию, как можно быстрее найти детей на территории, к которой у украинских властей нет доступа, и вернуть детей, воссоединив их с биологическими семьями в интересах детей и согласно международному праву, подытожила омбудсмен.
В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.
Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека может подтвердить вывоз в РФ более 14 тыс. украинских детей, сообщил Лубинец 27 января 2023 года. В комментарии, опубликованном 17 февраля, он заявил, что в РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей.
14 февраля факультет здравоохранения Йельского университета (США) в рамках проекта Conflict Observatory опубликовал результаты исследования, согласно которому в России и в аннексированном Крыму существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений, в которых дети из Украины подвергаются российской идеологической обработке.