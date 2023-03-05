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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Убивают родителей, разлучают семьи, вывозят "на отдых". Детский омбудсмен Украины назвала пять сценариев воровства детей россиянами

Герасимчук: У РФ есть четко спланированная политика по отношению к украинским детям
Герасимчук: У РФ есть четко спланированная политика по отношению к украинским детям
Фото: Дар'я Герасимчук / Facebook

Полномасштабная война РФ против Украины нарушает абсолютно все права украинских детей. Об этом советница – уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сказала 5 марта на конференции United for justice, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы можем смело сказать, что сейчас эта ужасная война нарушает абсолютно все права украинских детей. Не осталось ни одного права, которое не было нарушено", – сказала она.

По словам Герасимчук, у РФ "есть четко спланированная политика по отношению к украинским детям – действия не хаотичны".

Омбудсмен отметила, что международное гуманитарное право квалифицирует массовую депортацию и принудительное перемещение детей как военное преступление.

Она подчеркнула, что в совокупности с массой других преступлений, совершаемых оккупантами – убийствами и ранениями детей, изменением гражданства, передачами на усыновление гражданам РФ, принуждением изучения русского языка и культуры и запретом на все украинское, – речь идет о преступлении геноцида против Украины через украинских детей.

Герасимчук рассказала, что благодаря 307 случаям, когда удалось вернуть депортированных украинских детей, был проведен анализ действий оккупантов. По этим данным, у россиян есть как минимум пять сценариев похищения детей. 

"Первый – когда они сначала убивают родителей, а потом похищают ребенка… Второй – когда россияне разлучают детей и родителей во время так называемой фильтрации… Третий – когда забирают детей прямо из семей, иногда лишают родительских прав "неудобных родителей". Четвертый сценарий – это вывоз детей из учреждений институционного присмотра – сначала не дают украинской стороне забрать этих детей, не согласовывают гуманитарные коридоры... Пятый сценарий, наверное, самый массовой – когда создаются абсолютно не приемлемые для жизни детей на оккупированной территории условия и предлагают родителям отдать детей на оздоровление или отдых в детских лагерях в РФ", – рассказала Герасимчук.

Сейчас цель Украины – немедленно прекратить принудительное перемещение и депортацию, как можно быстрее найти детей на территории, к которой у украинских властей нет доступа, и вернуть детей, воссоединив их с биологическими семьями в интересах детей и согласно международному праву, подытожила омбудсмен. 

Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека может подтвердить вывоз в РФ более 14 тыс. украинских детей, сообщил Лубинец 27 января 2023 года. В комментарии, опубликованном 17 февраля, он заявил, что в РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей.

14 февраля факультет здравоохранения Йельского университета (США) в рамках проекта Conflict Observatory опубликовал результаты исследования, согласно которому в России и в аннексированном Крыму существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений, в которых дети из Украины подвергаются российской идеологической обработке.

Теги: похищение, геноцид, депортация, дети, омбудсмен, война России против Украины, Дарья Герасимчук
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