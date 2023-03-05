Убивают родителей, разлучают семьи, вывозят "на отдых". Детский омбудсмен Украины назвала пять сценариев воровства детей россиянами

Герасимчук: У РФ есть четко спланированная политика по отношению к украинским детям Фото: Дар'я Герасимчук / Facebook

"Мы можем смело сказать, что сейчас эта ужасная война нарушает абсолютно все права украинских детей. Не осталось ни одного права, которое не было нарушено", – сказала она.

По словам Герасимчук, у РФ "есть четко спланированная политика по отношению к украинским детям – действия не хаотичны".

Омбудсмен отметила, что международное гуманитарное право квалифицирует массовую депортацию и принудительное перемещение детей как военное преступление.

Она подчеркнула, что в совокупности с массой других преступлений, совершаемых оккупантами – убийствами и ранениями детей, изменением гражданства, передачами на усыновление гражданам РФ, принуждением изучения русского языка и культуры и запретом на все украинское, – речь идет о преступлении геноцида против Украины через украинских детей.

Герасимчук рассказала, что благодаря 307 случаям, когда удалось вернуть депортированных украинских детей, был проведен анализ действий оккупантов. По этим данным, у россиян есть как минимум пять сценариев похищения детей.

"Первый – когда они сначала убивают родителей, а потом похищают ребенка… Второй – когда россияне разлучают детей и родителей во время так называемой фильтрации… Третий – когда забирают детей прямо из семей, иногда лишают родительских прав "неудобных родителей". Четвертый сценарий – это вывоз детей из учреждений институционного присмотра – сначала не дают украинской стороне забрать этих детей, не согласовывают гуманитарные коридоры... Пятый сценарий, наверное, самый массовой – когда создаются абсолютно не приемлемые для жизни детей на оккупированной территории условия и предлагают родителям отдать детей на оздоровление или отдых в детских лагерях в РФ", – рассказала Герасимчук.

Сейчас цель Украины – немедленно прекратить принудительное перемещение и депортацию, как можно быстрее найти детей на территории, к которой у украинских властей нет доступа, и вернуть детей, воссоединив их с биологическими семьями в интересах детей и согласно международному праву, подытожила омбудсмен.