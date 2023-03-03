В РФ в так называемых образовательных лагерях содержат около 6 тыс. наиболее патриотично настроенных украинских детей – омбудсмен

Об этом 2 марта в эфире национального телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Видеозапись опубликована в YouTube телеканала "Ми – Україна".

"Мы нашли подтверждение недавно обнародованного доклада одной из общественных организаций о том, что на территории РФ созданы отдельно 43 так называемых образовательных лагеря, где держат детей, которые, по мнению РФ, являются наиболее патриотично настроенными к Украине… По нашим данным, сейчас там находятся около 6 тыс. украинских детей, где на них оказывают давление психологического и физического характера, – сказал Лубинец. – Это прямые доказательства отдельного военного преступления, которое совершает высшее военно-политическое руководство РФ".

По словам омбудсмена, оккупанты незаконно перемещают в РФ с временно захваченных территорий детей для того, чтобы "они стали россиянами".

Этим детям "запрещают общаться на украинском языке", у них "забирают украинские документы", также их "незаконно усыновляют" российские семьи, добавил Лубинец.

14 февраля факультет здравоохранения Йельского университета (США) в рамках проекта Conflict Observatory опубликовал результаты исследования, согласно которому на территории России и в аннексированном Крыму существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений, в которых дети из Украины подвергаются российской идеологической обработке.