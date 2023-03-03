В РФ в так называемых образовательных лагерях содержат около 6 тыс. наиболее патриотично настроенных украинских детей – омбудсмен

Об этом 2 марта в эфире национального телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Видеозапись опубликована в YouTube телеканала "Ми – Україна".
"Мы нашли подтверждение недавно обнародованного доклада одной из общественных организаций о том, что на территории РФ созданы отдельно 43 так называемых образовательных лагеря, где держат детей, которые, по мнению РФ, являются наиболее патриотично настроенными к Украине… По нашим данным, сейчас там находятся около 6 тыс. украинских детей, где на них оказывают давление психологического и физического характера, – сказал Лубинец. – Это прямые доказательства отдельного военного преступления, которое совершает высшее военно-политическое руководство РФ".
По словам омбудсмена, оккупанты незаконно перемещают в РФ с временно захваченных территорий детей для того, чтобы "они стали россиянами".
Этим детям "запрещают общаться на украинском языке", у них "забирают украинские документы", также их "незаконно усыновляют" российские семьи, добавил Лубинец.
14 февраля факультет здравоохранения Йельского университета (США) в рамках проекта Conflict Observatory опубликовал результаты исследования, согласно которому на территории России и в аннексированном Крыму существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений, в которых дети из Украины подвергаются российской идеологической обработке.
В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.
Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека может подтвердить вывоз в РФ более 14 тыс. украинских детей, сообщил Лубинец 27 января 2023 года. В комментарии, опубликованном 17 февраля, он заявил, что в РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей.