Еврокомиссия и Польша решили запустить инициативу по поиску депортированных в Россию украинских детей

В Еврокомиссии объявили о запуске инициативы по поиску депортированных из Украины детей Скриншот: Dana Spinant / Twitter

По ее словам, инициатива будет проходить под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Вам известна драматическая ситуация с украинскими детьми, похищенными Россией и вывезенными в РФ для усыновления. По оценкам, с начала вторжения россияне вывезли тысячи украинских детей. Их похищение – это большая социальная проблема, трагедия и преступление. Поэтому вместе с Польшей мы запускаем эту инициативу при поддержке агентств ООН. Цель – объединить усилия и собрать доказательства, чтобы похищенные дети были найдены, а виновные в преступлении привлечены к ответственности", – сказала она.

Спинант добавила, что подробности будут сообщены в ближайшие дни.

Russian forces have abducted and sent thousands of Ukrainian children to Russia. It is a tragedy and a crime.



The Commission is launching an initiative with Poland, under the leadership of President @vonderleyen and PM @MorawieckiM,

to collect evidences and find the children * pic.twitter.com/bZHW6hHhys — Dana Spinant (@DanaSpinant) February 27, 2023

Инициативу прокомментировала заместитель спикера Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

"Убеждена, что к этой инициативе незамедлительно должны присоединиться как можно больше стран, для которых наивысшей ценностью являются права человека и защита прав детей. Ведь некоторые международные организации, к сожалению, не справились с этой задачей. Они не защитили оказавшихся в оккупации украинских детей, не предприняли никаких действенных шагов, чтобы остановить принудительную депортацию наших детей в Россию и их насильственное усыновление. Мир не имеет права пассивно наблюдать и закрывать глаза на эти страшные, отвратительные преступления против украинских детей, совершаемые российским агрессором. Надо действовать!" – написала она в Facebook.