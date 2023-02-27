ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Еврокомиссия и Польша решили запустить инициативу по поиску депортированных в Россию украинских детей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Еврокомиссии объявили о запуске инициативы по поиску депортированных из Украины детей
В Еврокомиссии объявили о запуске инициативы по поиску депортированных из Украины детей
Скриншот: Dana Spinant / Twitter

Европейская комиссия и Польша инициируют поиск украинских детей, которых российские военные незаконно вывезли с оккупированных территорий Украины. Об этом сообщила спикер Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе 27 февраля, видео она опубликовала в Twitter.

По ее словам, инициатива будет проходить под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Вам известна драматическая ситуация с украинскими детьми, похищенными Россией и вывезенными в РФ для усыновления. По оценкам, с начала вторжения россияне вывезли тысячи украинских детей. Их похищение – это большая социальная проблема, трагедия и преступление. Поэтому вместе с Польшей мы запускаем эту инициативу при поддержке агентств ООН. Цель – объединить усилия и собрать доказательства, чтобы похищенные дети были найдены, а виновные в преступлении привлечены к ответственности", – сказала она.

Спинант добавила, что подробности будут сообщены в ближайшие дни.

Инициативу прокомментировала заместитель спикера Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

"Убеждена, что к этой инициативе незамедлительно должны присоединиться как можно больше стран, для которых наивысшей ценностью являются права человека и защита прав детей. Ведь некоторые международные организации, к сожалению, не справились с этой задачей. Они не защитили оказавшихся в оккупации украинских детей, не предприняли никаких действенных шагов, чтобы остановить принудительную депортацию наших детей в Россию и их насильственное усыновление. Мир не имеет права пассивно наблюдать и закрывать глаза на эти страшные, отвратительные преступления против украинских детей, совершаемые российским агрессором. Надо действовать!" – написала она в Facebook.

https://www.facebook.com/kondratiukolena/posts/pfbid02h8Nfrr59s3F6qw3RJQW2EoVFLDKe7terqG1G8UWbpAdZg32pfnSLY97vnYijNGXtl

Контекст:

21 апреля 2022 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были депортированы насильственно. По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1800 украинских детей.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 17 февраля 2023 года сообщил, что в РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей.

Теги: Россия, Польша, Еврокомиссия, депортация, дети, российская агрессия, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
Галина ГРИШИНА
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Квітка ромена". Видео
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Квітка ромена". Видео
Галина ГРИШИНА
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирный-21". Видео
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирный-21". Видео
Галина ГРИШИНА
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Галина ГРИШИНА
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
Мейхер надела платье-вуаль. Фото
Мейхер надела платье-вуаль. Фото
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео
Охрана с дубинками и плохие предчувствия. Пенн рассказал, как встречался с Путиным на даче у Михалкова
Охрана с дубинками и плохие предчувствия. Пенн рассказал, как встречался с Путиным на даче у Михалкова
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (53994)
2
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (35919)
3
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (35097)
4
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (30232)
5
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (27050)
6
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (25779)
7
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан (15994)
8
I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео (15201)
 
 
 
 