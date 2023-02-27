Еврокомиссия и Польша решили запустить инициативу по поиску депортированных в Россию украинских детей

По ее словам, инициатива будет проходить под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
"Вам известна драматическая ситуация с украинскими детьми, похищенными Россией и вывезенными в РФ для усыновления. По оценкам, с начала вторжения россияне вывезли тысячи украинских детей. Их похищение – это большая социальная проблема, трагедия и преступление. Поэтому вместе с Польшей мы запускаем эту инициативу при поддержке агентств ООН. Цель – объединить усилия и собрать доказательства, чтобы похищенные дети были найдены, а виновные в преступлении привлечены к ответственности", – сказала она.
Спинант добавила, что подробности будут сообщены в ближайшие дни.
Russian forces have abducted and sent thousands of Ukrainian children to Russia. It is a tragedy and a crime.— Dana Spinant (@DanaSpinant) February 27, 2023
The Commission is launching an initiative with Poland, under the leadership of President @vonderleyen and PM @MorawieckiM,
to collect evidences and find the children * pic.twitter.com/bZHW6hHhys
Инициативу прокомментировала заместитель спикера Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.
"Убеждена, что к этой инициативе незамедлительно должны присоединиться как можно больше стран, для которых наивысшей ценностью являются права человека и защита прав детей. Ведь некоторые международные организации, к сожалению, не справились с этой задачей. Они не защитили оказавшихся в оккупации украинских детей, не предприняли никаких действенных шагов, чтобы остановить принудительную депортацию наших детей в Россию и их насильственное усыновление. Мир не имеет права пассивно наблюдать и закрывать глаза на эти страшные, отвратительные преступления против украинских детей, совершаемые российским агрессором. Надо действовать!" – написала она в Facebook.
21 апреля 2022 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были депортированы насильственно. По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1800 украинских детей.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 17 февраля 2023 года сообщил, что в РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей.