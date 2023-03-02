Парламент Молдовы принял декларацию об осуждении агрессии России против Украины

Действия России против Украины – это военное преступление, говорится в тексте декларации, принятой парламентом Молдовы Фото: wikipedia.org (архив)

Об этом сообщил NewsMaker.

Документ поддержали 55 депутатов от фракции правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

Отмечается, что Блок коммунистов и социалистов в знак протеста покинул заседание парламента, а депутаты от партии "Шор" не принимали участия в заседании.

Россия с февраля 2014 года ведет незаконную, ничем не спровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины, которая 24 февраля 2022 года переросла в полномасштабное вторжение, указывается в тексте декларации.

Подчеркивается, что действия России – это военное преступление и вопиющее, грубое нарушение принципов международного права.

Авторы декларации призвали Россию немедленно прекратить военные действия в Украине, безоговорочно вывести свои войска и технику со всей международно признанной территории страны.

Проект декларации 24 февраля в день годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину зарегистрировала в парламенте Молдовы группа депутатов от PAS, проинформировал NewsMaker. Документ был принят 2 марта только голосами депутатов от парламентского большинства, отметило издание.