Протесты в Молдове. В Кишиневе произошли столкновения, митингующих туда привезли на автобусах, многие говорят на русском

Протесты – это попытка дестабилизировать ситуацию в Молдове, считают в партии президента Майи Санду Фото: ЕРА

Митинг организовали представители партий "Шор" и РАСЕ. Протестующие пытались прорваться к зданию правительства через кордон полиции, в результате произошла потасовка.

Потом попытки прорвать кордон полиции прекратились, организаторы установили сцену возле мэрии Кишинева, перед митингующими выступил представитель "Шора" Дину Цуркану. Во время выступления он "крестился и читал "Отче наш", говорится в публикации.

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Видео: NewsMaker / Youtube

Как минимум часть протестующих были организованно доставлены в столицу Молдовы. Так, NordNews сообщает, что десятки жителей города Купчинь, расположенного на северо-западе страны, отправились в Кишинев на автобусах.

Журналисты пообщались с этими людьми, многие среди них – русскоговорящие.

Один такой протестующий заявил представителю медиа, что не знает румынский язык, который является государственным в Молдове.

"Я не отсюда. Я не могу понять ваш язык. Я из России", – заявил 21-летний мужчина.

Еще один протестующий рассказал, что поездку организовала женщина по имени Марина, и не стал отрицать, что участвует в этом за деньги. Против чего протест, мужчина не смог ответить.

Сама Марина не захотела говорить с журналистами и отрицала, что является организатором поездки.

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Видео: NORD NEWS / YouTube

NewsMaker пишет, что это уже вторая такая акция, предыдущая состоялась 19 февраля. Участники акции требуют от правительства оплатить счета за газ, отопление и электричество за три зимних месяца – на прошлой акции они приняли соответствующую резолюцию и дали правительству неделю на размышления.

Пресс-секретарь партии "Действие и солидарность" (основатель – президент страны Майя Санду) сказала NewsMaker, что протесты – это попытка дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Санду заявляла 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове при помощи протестов оппозиции. Она говорила, что РФ рассчитывает, в частности, на партию "Шор", некоторых ветеранов, бывших сотрудников правоохранительных органов и людей, известных своими связями с экс-лидером Демократической партии Молдовы, бизнесменом Владимиром Плахотнюком.

По словам Санду, цель этих действий – смена конституционной и легитимной власти в Кишиневе на нелегитимную, пророссийскую, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины".