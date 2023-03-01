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Протесты в Молдове. В Кишиневе произошли столкновения, митингующих туда привезли на автобусах, многие говорят на русском

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Протесты это попытка дестабилизировать ситуацию в Молдове, считают в партии президента Майи Санду
Протесты – это попытка дестабилизировать ситуацию в Молдове, считают в партии президента Майи Санду
Фото: ЕРА

28 февраля в ходе антиправительственной акции протеста в столице Молдовы Кишиневе произошли столкновения между митингующими и полицией, сообщает NewsMaker.

Митинг организовали представители партий "Шор" и РАСЕ. Протестующие пытались прорваться к зданию правительства через кордон полиции, в результате произошла потасовка.

Потом попытки прорвать кордон полиции прекратились, организаторы установили сцену возле мэрии Кишинева, перед митингующими выступил представитель "Шора" Дину Цуркану. Во время выступления он "крестился и читал "Отче наш", говорится в публикации. 

ВИДЕО
Видео: NewsMaker / Youtube

Как минимум часть протестующих были организованно доставлены в столицу Молдовы. Так, NordNews сообщает, что десятки жителей города Купчинь, расположенного на северо-западе страны, отправились в Кишинев на автобусах. 

Журналисты пообщались с этими людьми, многие среди них – русскоговорящие. 

Один такой протестующий заявил представителю медиа, что не знает румынский язык, который является государственным в Молдове. 

"Я не отсюда. Я не могу понять ваш язык. Я из России", – заявил 21-летний мужчина.

Еще один протестующий рассказал, что поездку организовала женщина по имени Марина, и не стал отрицать, что участвует в этом за деньги. Против чего протест, мужчина не смог ответить.

Сама Марина не захотела говорить с журналистами и отрицала, что является организатором поездки.

ВИДЕО
Видео: NORD NEWS / YouTube

NewsMaker пишет, что это уже вторая такая акция, предыдущая состоялась 19 февраля. Участники акции требуют от правительства оплатить счета за газ, отопление и электричество за три зимних месяца – на прошлой акции они приняли соответствующую резолюцию и дали правительству неделю на размышления.

Пресс-секретарь партии "Действие и солидарность" (основатель – президент страны Майя Санду) сказала NewsMaker, что протесты – это попытка дестабилизировать ситуацию в Молдове. 

Санду заявляла 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове при помощи протестов оппозиции. Она говорила, что РФ рассчитывает, в частности, на партию "Шор", некоторых ветеранов, бывших сотрудников правоохранительных органов и людей, известных своими связями с экс-лидером Демократической партии Молдовы, бизнесменом Владимиром Плахотнюком.

По словам Санду, цель этих действий – смена конституционной и легитимной власти в Кишиневе на нелегитимную, пророссийскую, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины".

Контекст:

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. 10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

В Молдове с 90-х политически не урегулирован конфликт, который начался после объявления о суверенитете "Приднестровской молдавской республики" (боевые действия закончились в 1992 году). Приднестровье является административной территориальной единицей Молдовы, но там размещен "миротворческий" контингент РФ. 

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

23 февраля минобороны России заявило, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ". В минобороны Молдовы опровергли заявление российского оборонного ведомства

По оценке американского Института исследования войны, РФ может готовить атаку под чужим флагом в районе Приднестровья. По оценке украинских военных, российский десант не сможет высадиться в этом регионе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Молдова, оппозиция, протесты, полиция, отопление, столкновения, провокации, Кишинев, Майя Санду, акции протеста, потасовки
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