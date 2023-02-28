Молдова объявила о выдворении двух иностранцев, причастных к диверсионным центрам за пределами страны

SIS уведомила, что нежелательными в Молдове высылаемых иностранцев признали на 10 лет Фото: sis.md

"В рамках контринформационных мероприятий, направленных на выявление угроз национальной безопасности, Служба разведки и безопасности выявила присутствие на территории Республики Молдова двух иностранных граждан, связанных с определенными диверсионными центрами за пределами страны. Их обучили деятельности по сбору данных и информации для реализации плана по дестабилизации внутренней ситуации в стране с провоцированием насильственного изменения конституционного строя Республики Молдова", – говорится в сообщении.

SIS отметила, что иностранцы были замаскированы под туристов и занимались "информационно-диверсионными действиями по изучению различных мест вблизи госучреждений и объектов критической инфраструктуры".

Граждан объявили "нежелательными лицами сроком на 10 лет с выдворением их с территории Республики Молдова".