Из России выслали заместителя посла США Гормана

В посольстве заявили, что действия России против заместителя посла США "не были обоснованными" Фото: EPA

Спикер указал, что Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства.

Ребхольц заявил, что действия России против заместителя посла США "не были обоснованными" и США рассматривают инцидент как эскалацию и "изучают возможные варианты ответа".

Спикер подчеркнул, что у Гормана была действующая виза, он пробыл в России менее трех лет.

Он отметил, что американская сторона заблаговременно уведомила Россию о правиле пребывания не дольше трех лет более года назад и за полгода предупредила РФ об отъезде.

Рейбхольц заявил, что США призывают Россию "прекратить безосновательную высылку американских дипломатов и сотрудников и продуктивно работать над восстановлением миссий". Он также заявил, что из-за действий РФ "миссия США в России была укомплектована на уровне значительно ниже уровня российской миссии в Соединенных Штатах".