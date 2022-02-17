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Из России выслали заместителя посла США Гормана

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В посольстве заявили, что действия России против заместителя посла США "не были обоснованными"
В посольстве заявили, что действия России против заместителя посла США "не были обоснованными"
Фото: EPA

Из России выслали заместителя посла США Барта Гормана. Об этом 17 февраля сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря американской дипмиссии Джейсона Ребхольца.

Спикер указал, что Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства.

Ребхольц заявил, что действия России против заместителя посла США "не были обоснованными" и США рассматривают инцидент как эскалацию и "изучают возможные варианты ответа".

Спикер подчеркнул, что у Гормана была действующая виза, он пробыл в России менее трех лет.

Он отметил, что американская сторона заблаговременно уведомила Россию о правиле пребывания не дольше трех лет более года назад и за полгода предупредила РФ об отъезде.

Рейбхольц заявил, что США призывают Россию "прекратить безосновательную высылку американских дипломатов и сотрудников и продуктивно работать над восстановлением миссий". Он также заявил, что из-за действий РФ "миссия США в России была укомплектована на уровне значительно ниже уровня российской миссии в Соединенных Штатах".

Контекст:

В 2021 году отношения США и России обострились. В частности, в марте, после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы, Россия вызвала посла в США Антонова в Москву для консультаций.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители спецслужб РФ.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу в России Джону Салливану рекомендовали вернуться на родину для консультаций.

В мае правительство РФ утвердило список недружественных стран (им запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве). В список внесли США.

Вследствие этого американское посольство в России объявило, что с 12 мая прекращает обработку неиммиграционных виз для недипломатических поездок и продолжит оказывать только экстренные услуги для граждан США и обслуживать "очень ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока действия, а также иммиграционных виз в случаях угрозы жизни или наступления смерти". С августа американские дипломаты в России прекратят предоставлять консульские услуги.

После встречи с Байденом, которая состоялась 16 июня, Путин анонсировал возвращение послов США и РФ на работу в свои дипломатические миссии. Антонов вернулся в США 20 июня, Салливан в Россию – 24 июня.

Салливан говорил в июле, что штат посольства США в Москве после 1 августа сократится до 120 человек.

Всего за последние четыре года из США выслали более 120 российских дипломатов и сотрудников посольства (вместе с семьями это около 300 человек), говорил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам Антонова, в Госдепе предупредили, что он тоже должен будет покинуть США, если Россия не выполнит условия США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Москва, посольство США, дипломатические отношения, дипломаты
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