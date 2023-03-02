Премьер Молдовы считает, что у россиян недостаточно ресурсов для вторжения в страну

Он отметил, что Россия "слишком далеко" от Молдовы и между двумя странами находится Украина.
"У России не хватит ресурсов для эскалации. Ясно также, что Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем. С другой стороны, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности", – сказал Речан.
В то же время он подчеркнул, что россияне ведут гибридную войну.
"Много пропаганды, дезинформации, продвижение определенных провоенных нарративов. Но я уверен, что им не добиться успеха. Все эти волны – скорее, информационная война, чем реальное положение дел", – считает Речан.
Он также добавил, что территория Молдовы находится под защитой системы противовоздушной обороны Украины.
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. 10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.
Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.
Украина усилила контроль границы с Молдовой в районе Приднестровья и строит фортификационные сооружения, сообщил 28 февраля спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
23 февраля минобороны России дважды за день заявляло, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ". Дезинформацию россиян 24 февраля опровергли в минобороны Молдовы.
По данным американского Института исследования войны, РФ может готовить атаку под чужим флагом в районе Приднестровья. По оценке украинских военных, российский десант не сможет высадиться в этом регионе.
28 февраля в Кишиневе прошли антиправительственные акции протеста. По данным СМИ, митингующих туда привезли на автобусах, многие из них говорили на русском.