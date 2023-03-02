Премьер Молдовы считает, что у россиян недостаточно ресурсов для вторжения в страну

Он отметил, что Россия "слишком далеко" от Молдовы и между двумя странами находится Украина.

"У России не хватит ресурсов для эскалации. Ясно также, что Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем. С другой стороны, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности", – сказал Речан.

В то же время он подчеркнул, что россияне ведут гибридную войну.

"Много пропаганды, дезинформации, продвижение определенных провоенных нарративов. Но я уверен, что им не добиться успеха. Все эти волны – скорее, информационная война, чем реальное положение дел", – считает Речан.

Он также добавил, что территория Молдовы находится под защитой системы противовоздушной обороны Украины.