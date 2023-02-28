Украина строит фортификационные сооружения на границе с Молдовой – ГПСУ

Украинские пограничники усилили контроль границы с Молдовой в районе Приднестровья после начала полномасштабной войны РФ против Украины Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook (архив)

"На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения [РФ в Украину] силы обороны усилили это направление. Эти меры продолжаются до сих пор. Происходит не только усиление контроля, но и строительство инженерно-фортификационных сооружений, чтобы силы обороны имели возможность совершать все необходимые меры на этом направлении", – сказал он.

Демченко продолжил, что, кроме участка границы Украины с Россией, особое внимание уделяется границе в направлении Молдовы и Беларуси.

"Мы понимаем коварство врага, мы понимаем, что в любой момент могут быть провокации. Поэтому мы должны быть готовы ко всему на всех угрожающих направлениях, в том числе приднестровском", – добавил он.

Работа пунктов пропуска на молдовско-украинской границе в районе Приднестровья остановлена, все пункты пропуска там закрыты, подчеркнул Демченко. Также, по его словам, ведется проверка лиц, находящихся возле границы.