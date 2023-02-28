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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина строит фортификационные сооружения на границе с Молдовой – ГПСУ

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Украинские пограничники усилили контроль границы с Молдовой в районе Приднестровья после начала полномасштабной войны РФ против Украины
Украинские пограничники усилили контроль границы с Молдовой в районе Приднестровья после начала полномасштабной войны РФ против Украины
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook (архив)

Украина усилила контроль границы с Молдовой в районе Приднестровья. Об этом сообщил 28 февраля в эфире национального телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения [РФ в Украину] силы обороны усилили это направление. Эти меры продолжаются до сих пор. Происходит не только усиление контроля, но и строительство инженерно-фортификационных сооружений, чтобы силы обороны имели возможность совершать все необходимые меры на этом направлении", – сказал он. 

Демченко продолжил, что, кроме участка границы Украины с Россией, особое внимание уделяется границе в направлении Молдовы и Беларуси. 

"Мы понимаем коварство врага, мы понимаем, что в любой момент могут быть провокации. Поэтому мы должны быть готовы ко всему на всех угрожающих направлениях, в том числе приднестровском", – добавил он. 

Работа пунктов пропуска на молдовско-украинской границе в районе Приднестровья остановлена, все пункты пропуска там закрыты, подчеркнул Демченко. Также, по его словам, ведется проверка лиц, находящихся возле границы.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

23 февраля минобороны России заявило, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ". В минобороны Молдовы опровергли заявление российского оборонного ведомства

По оценке американского Института исследования войны, РФ может готовить атаку под чужим флагом в районе Приднестровья. По оценке украинских военных, российский десант не сможет высадиться в этом регионе. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Приднестровье, граница, ГПСУ, фортификационные сооружения, война России против Украины, Андрей Демченко
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