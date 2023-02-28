Украина строит фортификационные сооружения на границе с Молдовой – ГПСУ

"На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения [РФ в Украину] силы обороны усилили это направление. Эти меры продолжаются до сих пор. Происходит не только усиление контроля, но и строительство инженерно-фортификационных сооружений, чтобы силы обороны имели возможность совершать все необходимые меры на этом направлении", – сказал он.
Демченко продолжил, что, кроме участка границы Украины с Россией, особое внимание уделяется границе в направлении Молдовы и Беларуси.
"Мы понимаем коварство врага, мы понимаем, что в любой момент могут быть провокации. Поэтому мы должны быть готовы ко всему на всех угрожающих направлениях, в том числе приднестровском", – добавил он.
Работа пунктов пропуска на молдовско-украинской границе в районе Приднестровья остановлена, все пункты пропуска там закрыты, подчеркнул Демченко. Также, по его словам, ведется проверка лиц, находящихся возле границы.
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.
Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.
9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.
10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.
23 февраля минобороны России заявило, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ". В минобороны Молдовы опровергли заявление российского оборонного ведомства.
По оценке американского Института исследования войны, РФ может готовить атаку под чужим флагом в районе Приднестровья. По оценке украинских военных, российский десант не сможет высадиться в этом регионе.