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Молдова назвала ложью заявление российского МИД о подготовке радиоактивной провокации в Приднестровье

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В Кишеневе заявили, что следят за ситуацией
В Кишеневе заявили, что следят за ситуацией
Фото: gov.md

Молдова считает ложью информацию министерства иностранных дел России о якобы готовящейся провокации с использованием радиоактивных веществ в непризнанном Приднестровье. Об этом говорится в заявлении правительства, которое было опубликовано 1 марта в Telegram.

Официальный Кишинев не подтвердил информацию МИД РФ, сообщив, что внимательно следит за ситуацией.

"Что касается недавних заявлений, в которых снова упоминается Приднестровский регион нашей страны, то мы не комментируем ложь и спекуляции", – написали в правительстве Молдовы.

До этого сегодня на сайте российского МИД появился комментарий его спикера Марии Захаровой, где она обвинила Украину в нелегальной перевозке радиоактивных веществ в Одесской области.

"Ранее минобороны России привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить вооруженные силы РФ в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые способны привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности... Не может не вызывать беспокойства и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность", – сказала Захарова.

23 февраля минобороны России дважды за день заявляло, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ". Дезинформацию россиян 24 февраля опровергли в минобороны Молдовы.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. 10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

Украина усилила контроль границы с Молдовой в районе Приднестровья и строит фортификационные сооружения, сообщил 28 февраля спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Теги: Россия, Молдова, ядерное оружие, Приднестровье, МИД России, Одесская область, Мария Захарова
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