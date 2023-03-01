Молдова назвала ложью заявление российского МИД о подготовке радиоактивной провокации в Приднестровье

В Кишеневе заявили, что следят за ситуацией Фото: gov.md

Официальный Кишинев не подтвердил информацию МИД РФ, сообщив, что внимательно следит за ситуацией.

"Что касается недавних заявлений, в которых снова упоминается Приднестровский регион нашей страны, то мы не комментируем ложь и спекуляции", – написали в правительстве Молдовы.

До этого сегодня на сайте российского МИД появился комментарий его спикера Марии Захаровой, где она обвинила Украину в нелегальной перевозке радиоактивных веществ в Одесской области.

"Ранее минобороны России привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить вооруженные силы РФ в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые способны привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности... Не может не вызывать беспокойства и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность", – сказала Захарова.

23 февраля минобороны России дважды за день заявляло, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ". Дезинформацию россиян 24 февраля опровергли в минобороны Молдовы.