В Приднестровье объявили "военные сборы"

В них смогут принять местные граждане, подавшие заявление и прошедшие медицинскую комиссию. Также отмечается, что желающие должны быть мужчинами в возрасте до 55 лет, годными к военной службе.

"Участникам сборов обеспечиваются денежное и вещевое довольствие, проживание и питание. Ежемесячное денежное довольствие для неработающих граждан, призванных на военные сборы – от 2800 рублей ПМР (более восьми тыс. грн)", – сказано в сообщении.