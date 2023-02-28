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В Приднестровье объявили "военные сборы"

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Россияне приглашают мужчин Приднестровья на военные сборы
Россияне приглашают мужчин Приднестровья на военные сборы
Фото: depositphotos.com

В Приднестровье местное "министерство обороны" от имени российского миротворческого контингента 27 февраля пригласило мужское население региона на трехмесячные "военные сборы", которые стартуют 1 марта.

В них смогут принять местные граждане, подавшие заявление и прошедшие медицинскую комиссию. Также отмечается, что желающие должны быть мужчинами в возрасте до 55 лет, годными к военной службе.

"Участникам сборов обеспечиваются денежное и вещевое довольствие, проживание и питание. Ежемесячное денежное довольствие для неработающих граждан, призванных на военные сборы – от 2800 рублей ПМР (более восьми тыс. грн)", – сказано в сообщении.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

23 февраля минобороны России дважды за день заявляло, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, "которая будет осуществлена подразделениями ВСУ". Дезинформацию россиян 24 февраля опровергли в минобороны Молдовы.

Украина усилила контроль границы с Молдовой в районе Приднестровья и строит фортификационные сооружения, сообщил 28 февраля спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Теги: Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, военные, Минобороны, Европа
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