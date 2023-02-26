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В Кишиневе красной краской облили здание Русского центра науки и культуры

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Инцидент произошел в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину
Инцидент произошел в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину
Фото: breakingnews.md

В Кишиневе неизвестный 24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, облил красной краской здание Русского центра науки и культуры. Об этом сообщает молдавское издание Breaking News.

В полиции столицы Молдовы отметили, что в 2.15 получили сообщение о том, что неизвестный бросил банку с краской в здание представительства Россотрудничества. На место прибыли местные правоохранители.

По данному факту полиция Кишинева открыла уголовное дело.

Российское пропагандистское агентство ТАСС отмечает, что аналогичный случай произошел в октябре прошлого года. Тогда мужчина нанес на ограждение посольства РФ "оскорбительную надпись", после чего начал бросать петарды в здание и пытался проникнуть внутрь.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. 

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным на 3 января 2023 года, полиция зафиксировала гибель более 16,5 тыс. мирных украинцев только на территориях, подконтрольных Украине и освобожденных от оккупантов. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Молдова, Кишинев, жертвы, война России против Украины, Россотрудничество
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