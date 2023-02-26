В Кишиневе красной краской облили здание Русского центра науки и культуры

В полиции столицы Молдовы отметили, что в 2.15 получили сообщение о том, что неизвестный бросил банку с краской в здание представительства Россотрудничества. На место прибыли местные правоохранители.

По данному факту полиция Кишинева открыла уголовное дело.

Российское пропагандистское агентство ТАСС отмечает, что аналогичный случай произошел в октябре прошлого года. Тогда мужчина нанес на ограждение посольства РФ "оскорбительную надпись", после чего начал бросать петарды в здание и пытался проникнуть внутрь.