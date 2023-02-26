В Кишиневе красной краской облили здание Русского центра науки и культуры

В полиции столицы Молдовы отметили, что в 2.15 получили сообщение о том, что неизвестный бросил банку с краской в здание представительства Россотрудничества. На место прибыли местные правоохранители.
По данному факту полиция Кишинева открыла уголовное дело.
Российское пропагандистское агентство ТАСС отмечает, что аналогичный случай произошел в октябре прошлого года. Тогда мужчина нанес на ограждение посольства РФ "оскорбительную надпись", после чего начал бросать петарды в здание и пытался проникнуть внутрь.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным на 3 января 2023 года, полиция зафиксировала гибель более 16,5 тыс. мирных украинцев только на территориях, подконтрольных Украине и освобожденных от оккупантов.