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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пыточные на захваченных территориях Украины были частью масштабного плана России – международная группа юристов

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В Херсоне российские оккупанты пытали украинцев
В Херсоне российские оккупанты пытали украинцев
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Российские пыточные в Херсоне были не случайностью, а планировались и финансировались Россией. Об этом заявила международная группа юристов Mobile Justice Team в Twitter 2 марта.

Собранные доказательства свидетельствуют о продуманном плане запугивания и ликвидации украинского сопротивления, говорится в сообщении. Юристы зафиксировали более 1000 переживших пытки и выживших и 400 пропавших без вести.

Подробности рассказал изданию The Guardian руководитель группы Уэйн Джордаш. Он заявил, что массовые пытки украинцев являются частью продуманного плана РФ, цель которого – уничтожение украинской национальной и культурной идентичности.

В Херсоне юристы исследовали 20 пыточных камер. Согласно их выводам, камеры находились в ведении российских спецслужб, пенитенциарной службы РФ и местных коллаборантов. Они были предназначены для подчинения, "перевоспитания" или убийств украинских активистов и патриотов.

Среди попавших в пыточные камеры были журналисты, госслужащие, учителя. Многих задерживали за то, что у них в телефонах находили проукраинские материалы, говорится в статье. Заключенных избивали, пытали электротоком и водой, заставляли декламировать пророссийские лозунги, петь пророссийские песни. По свидетельствам очевидцев, из пыточных доносились крики, а иногда оттуда выносили тела.

По словам Джордаша, план президента РФ Владимира Путина состоит в том, чтобы оккупировать Украину, подчинить украинское население и уничтожить украинскую идентичность.

Телеканалу CNN Джордаш назвал три шага, которые предпринимали в этом отношении россияне на оккупированных территориях. По его словам, расследование показало, что российские войска следовали конкретному плану с четкими схемами, указывающими на всеобъемлющий план оккупации Украины Москвой.

Первый этап – задержания и во многих случаях убийства людей, которые определялись как "лидеры", то есть те, кто мог бы противостоять оккупации. Второй этап – фильтрация, при которой местное население находится под наблюдением и те, кого подозревают в связях с лидерами или организации сопротивления, содержатся в пыточных либо вывозятся в Россию.

"Третья стадия – угасание идентичности", — сказал Джордаш. По его словам, это может включать удаление украинской учебной программы из школ и конфискацию предметов, которые считаются проукраинскими, таких как флаги или футболки в цветах страны.

Глава Mobile Justice Team подчеркнул, что эти методы применялись не только в Херсоне, но и в других населенных пунктах, оккупированных российскими войсками, таких как Буча и Бородянка Киевской области. Однако длительная оккупация Херсона позволила российским войскам пойти еще дальше, сказал он.

Джордаш также отметил, что эти результаты являются полезным индикатором того, что происходит на территориях, в настоящее время оккупированных Россией, и того, что произошло бы, если бы Москве удалось полностью захватить Украину.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В ноябре 2022 года ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец рассказывал, что в Херсонской области россияне применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах. Он также сообщал, что в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Херсон, оккупация, Херсонская область, пытки, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, военное преступление
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