Костин: Если Путин сам не согласится приехать в Гаагу, его должна выдать Россия

"Если он сам не согласится приехать в Гаагу, его, безусловно, должна выдать Россия, но давайте мы не будем сейчас, скажем так, концентрироваться на проблемах, которые могут возникнуть в будущем. Главное, чтобы были созданы механизмы привлечения к ответственности. Когда это произойдет и произойдет ли это при присутствии Путина – это уже вопрос будущего. Я против того, чтобы сейчас концентрироваться и обсуждать, возможно или невозможно физически привлечь Путина к ответственности на международном уровне", – сказал Костин.
Он отметил, что цель Украины – создать механизмы привлечения военных преступников к ответственности и собрать доказательства.
"А как история будет развиваться – это покажет время. Главная цель – все подготовить. Для того чтобы привлечь Путина к ответственности, мы должны применять международные механизмы, таких механизмов два: это привлечение через создание спецтрибунала и, второе, это возможности Международного уголовного суда в Гааге, который имеет юрисдикцию по расследованию и рассмотрению таких военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида", – подчеркнул генпрокурор.
По его словам, важно, чтобы Путин был привлечен к ответственности и в Международном уголовном суде.
"Мы работаем над этим направлением деятельности. Чтобы применить международные механизмы, мы в ближайшее время ожидаем открытия постоянного офиса прокурора МУС Карима Хана в Киеве. Есть также планы об открытии офисов МУС в регионах Украины, но об этом позже", – резюмировал Костин.
Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября 2022 года в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления из Франции.
Замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил 27 февраля 2023 года, что Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию о создании трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине в марте.