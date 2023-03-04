Костин: Если Путин сам не согласится приехать в Гаагу, его должна выдать Россия

Костин: Чтобы привлечь Путина к ответственности, мы должны применять международные механизмы. Таких механизмов два Фото: Андрій Костін / Facebook

"Если он сам не согласится приехать в Гаагу, его, безусловно, должна выдать Россия, но давайте мы не будем сейчас, скажем так, концентрироваться на проблемах, которые могут возникнуть в будущем. Главное, чтобы были созданы механизмы привлечения к ответственности. Когда это произойдет и произойдет ли это при присутствии Путина – это уже вопрос будущего. Я против того, чтобы сейчас концентрироваться и обсуждать, возможно или невозможно физически привлечь Путина к ответственности на международном уровне", – сказал Костин.

Он отметил, что цель Украины – создать механизмы привлечения военных преступников к ответственности и собрать доказательства.

"А как история будет развиваться – это покажет время. Главная цель – все подготовить. Для того чтобы привлечь Путина к ответственности, мы должны применять международные механизмы, таких механизмов два: это привлечение через создание спецтрибунала и, второе, это возможности Международного уголовного суда в Гааге, который имеет юрисдикцию по расследованию и рассмотрению таких военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида", – подчеркнул генпрокурор.

По его словам, важно, чтобы Путин был привлечен к ответственности и в Международном уголовном суде.

"Мы работаем над этим направлением деятельности. Чтобы применить международные механизмы, мы в ближайшее время ожидаем открытия постоянного офиса прокурора МУС Карима Хана в Киеве. Есть также планы об открытии офисов МУС в регионах Украины, но об этом позже", – резюмировал Костин.