Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая примет участие в создании трибунала для РФ – Кулеба

Главы МИД Украины и Гватемалы говорили о трибунале для РФ Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главой МИД Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом в Нью-Йорке.

"Гватемала – наш верный друг. Мы обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности, в том числе за преступление агрессии. Гватемала присоединится к Core Group по созданию специального трибунала, став первой страной Латинской Америки, сделавшей это", – написал Кулеба.