Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая примет участие в создании трибунала для РФ – Кулеба

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главой МИД Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом в Нью-Йорке.
"Гватемала – наш верный друг. Мы обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности, в том числе за преступление агрессии. Гватемала присоединится к Core Group по созданию специального трибунала, став первой страной Латинской Америки, сделавшей это", – написал Кулеба.
In New York, I was glad to meet with @MarioBucaroGT. Guatemala is our true friend. We discussed joint efforts to hold Russia accountable, including for the crime of aggression. Guatemala will join the Core Group on the Special tribunal, the first nation of Latin America to do so. pic.twitter.com/eZP8oFpGk7— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2023
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.
Разработкой спецтрибунала для РФ занимаются более 20 стран, сообщали 22 февраля в Офисе генпрокурора.
По словам президента Владимира Зеленского, лидерскую позицию в вопросе создания трибунала занимают Нидерланды, Великобритания, США, страны Балтии и Польша, но "в большинстве своем государства боятся создавать трибуналы, боятся думать об этом".