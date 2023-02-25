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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая примет участие в создании трибунала для РФ – Кулеба

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Главы МИД Украины и Гватемалы говорили о трибунале для РФ
Главы МИД Украины и Гватемалы говорили о трибунале для РФ
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Гватемала присоединится к основной группе (Core Group) по созданию специального трибунала по агрессии против Украины.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главой МИД Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом в Нью-Йорке.

"Гватемала  наш верный друг. Мы обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности, в том числе за преступление агрессии. Гватемала присоединится к Core Group по созданию специального трибунала, став первой страной Латинской Америки, сделавшей это",  написал Кулеба.

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

Разработкой спецтрибунала для РФ занимаются более 20 стран, сообщали 22 февраля в Офисе генпрокурора.

По словам президента Владимира Зеленского, лидерскую позицию в вопросе создания трибунала занимают Нидерланды, Великобритания, США, страны Балтии и Польша, но "в большинстве своем государства боятся создавать трибуналы, боятся думать об этом".

Теги: МИД Украины, Латинская Америка, Гватемала, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины, трибунал
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