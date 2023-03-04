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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Юридический механизм создания трибунала для РФ обсуждают уже более 20 стран – Костин

Костин отметил, что сейчас рассматриваются три варианта создания трибунала, два из них предлагает Украина
Костин отметил, что сейчас рассматриваются три варианта создания трибунала, два из них предлагает Украина
Фото: Андрій Костін / Facebook

Юридический механизм создания трибунала для РФ за военные преступления против Украины обсуждают уже более 20 стран. Об этом в опубликованном 4 марта интервью "РБК-Украина" заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Он отметил, что сейчас рассматриваются три варианта создания трибунала, два из них предлагает Украина.

Среди имеющихся вариантов:

  • создание спецтрибунала по преступлению агрессии на основании многостороннего международного договора по примеру Нюрнбергского трибунала (оптимальный, с точки зрения украинской стороны);
  • создание спецтрибунала на основании соглашения между ООН и Украиной после принятия специальной резолюции Генассамблеи ООН о создании такого трибунала;
  • гибридная модель трибунала на основе применения украинского права с некоторыми международными элементами.

"Мы продолжаем диалог с нашими партнерами относительно того, чтобы была выбрана именно та модель, которая обеспечит на международном уровне привлечение к ответственности и наказание высшего руководства страны-агрессора. Мы понимаем, что процесс создания этого трибунала не может быть простым и быстрым, но уже проведена работа и у нас есть поддержка – более 20 государств, которые включились в работу по обсуждению юридического механизма создания этого трибунала", – подчеркнул Костин.

Он также добавил, что уже заработала база данных об основных международных преступлениях – Core International Crimes Exchange Database.

"Страны, которые сейчас собирают доказательства преступлений, а это не только наше государство, это также 20 стран, которые открыли собственные уголовные производства по военным преступлениям, совершаемым Россией на нашей земле, они собирают доказательства и эта база будет объединять информацию обо всех доказательствах, которые собираются разными странами для того, чтобы мы могли ими обмениваться и применять в собственных уголовных производствах. Не только мы как страна, но и наши партнеры. Наша главная цель – не допустить того, чтобы доказательства военных преступлений исчезли, пропали или не были использованы с целью привлечения к ответственности", – резюмировал генпрокурор.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Точное количество жертв среди гражданского населения неизвестно. По данным ООН на 13 февраля, в результате военных действия за последний год погибло 7199 человек, 11 756 получили ранения. В организации сообщили, что большинство смертей было вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, а также нанесением ракетных и авиаударов. При этом в ООН нет точных данных о погибших во временно оккупированных городах Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк и других.

Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев. 

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, расследование, преступление, война России против Украины, трибунал, Международный уголовный суд, Андрей Костин
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