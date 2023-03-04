Юридический механизм создания трибунала для РФ обсуждают уже более 20 стран – Костин

Он отметил, что сейчас рассматриваются три варианта создания трибунала, два из них предлагает Украина.
Среди имеющихся вариантов:
"Мы продолжаем диалог с нашими партнерами относительно того, чтобы была выбрана именно та модель, которая обеспечит на международном уровне привлечение к ответственности и наказание высшего руководства страны-агрессора. Мы понимаем, что процесс создания этого трибунала не может быть простым и быстрым, но уже проведена работа и у нас есть поддержка – более 20 государств, которые включились в работу по обсуждению юридического механизма создания этого трибунала", – подчеркнул Костин.
Он также добавил, что уже заработала база данных об основных международных преступлениях – Core International Crimes Exchange Database.
"Страны, которые сейчас собирают доказательства преступлений, а это не только наше государство, это также 20 стран, которые открыли собственные уголовные производства по военным преступлениям, совершаемым Россией на нашей земле, они собирают доказательства и эта база будет объединять информацию обо всех доказательствах, которые собираются разными странами для того, чтобы мы могли ими обмениваться и применять в собственных уголовных производствах. Не только мы как страна, но и наши партнеры. Наша главная цель – не допустить того, чтобы доказательства военных преступлений исчезли, пропали или не были использованы с целью привлечения к ответственности", – резюмировал генпрокурор.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Точное количество жертв среди гражданского населения неизвестно. По данным ООН на 13 февраля, в результате военных действия за последний год погибло 7199 человек, 11 756 получили ранения. В организации сообщили, что большинство смертей было вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, а также нанесением ракетных и авиаударов. При этом в ООН нет точных данных о погибших во временно оккупированных городах Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк и других.
Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.