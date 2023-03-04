Юридический механизм создания трибунала для РФ обсуждают уже более 20 стран – Костин

Костин отметил, что сейчас рассматриваются три варианта создания трибунала, два из них предлагает Украина Фото: Андрій Костін / Facebook

Он отметил, что сейчас рассматриваются три варианта создания трибунала, два из них предлагает Украина.

Среди имеющихся вариантов:

создание спецтрибунала по преступлению агрессии на основании многостороннего международного договора по примеру Нюрнбергского трибунала (оптимальный, с точки зрения украинской стороны);

создание спецтрибунала на основании соглашения между ООН и Украиной после принятия специальной резолюции Генассамблеи ООН о создании такого трибунала;

гибридная модель трибунала на основе применения украинского права с некоторыми международными элементами.

"Мы продолжаем диалог с нашими партнерами относительно того, чтобы была выбрана именно та модель, которая обеспечит на международном уровне привлечение к ответственности и наказание высшего руководства страны-агрессора. Мы понимаем, что процесс создания этого трибунала не может быть простым и быстрым, но уже проведена работа и у нас есть поддержка – более 20 государств, которые включились в работу по обсуждению юридического механизма создания этого трибунала", – подчеркнул Костин.

Он также добавил, что уже заработала база данных об основных международных преступлениях – Core International Crimes Exchange Database.

"Страны, которые сейчас собирают доказательства преступлений, а это не только наше государство, это также 20 стран, которые открыли собственные уголовные производства по военным преступлениям, совершаемым Россией на нашей земле, они собирают доказательства и эта база будет объединять информацию обо всех доказательствах, которые собираются разными странами для того, чтобы мы могли ими обмениваться и применять в собственных уголовных производствах. Не только мы как страна, но и наши партнеры. Наша главная цель – не допустить того, чтобы доказательства военных преступлений исчезли, пропали или не были использованы с целью привлечения к ответственности", – резюмировал генпрокурор.