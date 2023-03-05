Генпрокурор Украины встретился с президентом Латвии во Львове

Костин поблагодарил Левитса за понимание и поддержку Украины Фото: gp.gov.ua

На встрече обсудили основные наработки и договоренности, достигнутые на поле конференции, а также возможные пути создания специализированного трибунала против России.

Костин поблагодарил Левитса "за глубокое понимание и сильные политические месседжи о поддержке привлечения РФ к всеобъемлющей ответственности за международные преступления в Украине".

Левитс подчеркивал, что Латвия вместе с Украиной работает над вопросом создания спецтрибунала по преступлению агрессии РФ и выступает за введение юридических оснований для использования замороженных российских активов для восстановления Украины в качестве репараций.

Левитс выступает адвокатом Украины на международной арене по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии России, заявила 21 февраля в Facebook по итогам встречи с президентом Латвии вице-спикер парламента Елена Кондратюк.