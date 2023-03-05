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ПОЛИТИКА

Генпрокурор Украины встретился с президентом Латвии во Львове

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Костин поблагодарил Левитса за понимание и поддержку Украины
Костин поблагодарил Левитса за понимание и поддержку Украины
Фото: gp.gov.ua

Во время конференции United for Justice во Львове генеральный прокурор Украины Андрей Костин встретился с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 5 марта.

На встрече обсудили основные наработки и договоренности, достигнутые на поле конференции, а также возможные пути создания специализированного трибунала против России. 

Костин поблагодарил Левитса "за глубокое понимание и сильные политические месседжи о поддержке привлечения РФ к всеобъемлющей ответственности за международные преступления в Украине".

Левитс подчеркивал, что Латвия вместе с Украиной работает над вопросом создания спецтрибунала по преступлению агрессии РФ и выступает за введение юридических оснований для использования замороженных российских активов для восстановления Украины в качестве репараций.

Левитс выступает адвокатом Украины на международной арене по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии России, заявила 21 февраля в Facebook по итогам встречи с президентом Латвии вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООНМеждународном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.

В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.

Офис генпрокурора Украины также расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Разработкой спецтрибунала для РФ, по словам Костина, занимаются более 20 стран.

Теги: Латвия, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Эгилс Левитс, Офис генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин
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