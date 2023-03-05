Генпрокурор Украины встретился с президентом Латвии во Львове

На встрече обсудили основные наработки и договоренности, достигнутые на поле конференции, а также возможные пути создания специализированного трибунала против России.
Костин поблагодарил Левитса "за глубокое понимание и сильные политические месседжи о поддержке привлечения РФ к всеобъемлющей ответственности за международные преступления в Украине".
Левитс подчеркивал, что Латвия вместе с Украиной работает над вопросом создания спецтрибунала по преступлению агрессии РФ и выступает за введение юридических оснований для использования замороженных российских активов для восстановления Украины в качестве репараций.
Левитс выступает адвокатом Украины на международной арене по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии России, заявила 21 февраля в Facebook по итогам встречи с президентом Латвии вице-спикер парламента Елена Кондратюк.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.
В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.
Офис генпрокурора Украины также расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Разработкой спецтрибунала для РФ, по словам Костина, занимаются более 20 стран.