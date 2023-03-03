Латвия поддерживает вступление Украины в НАТО, когда условия это позволят – президент

Украина "имеет полное право" вступить в альянсы, отметил на пресс-конференции с Зеленским Левитс (слева) Фото: president.gov.ua

Об этом 3 марта во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Латвии Эгилс Левитс. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Мы поддерживаем переговоры по очень конкретным аспектам процесса получения Украиной полноценного членства в ЕС, чтобы переговоры началась до конца этого года", – сказал Левитс.

По его словам, Украина "имеет полное право вступить в альянсы, а это означает – в НАТО".

"Латвия поддерживает вступление Украины в НАТО, когда условия это позволят", – подчеркнул Левитс.

Левитс прибыл во Львов 3 марта. Это третий его визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России: он приезжал в апреле и в сентябре 2022 года.

Вместе с первыми леди Левитс и Зеленский почтили память погибших защитников Украины на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

Два президента также подписали совместную декларацию о поддержке Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины.