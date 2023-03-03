Латвия поддерживает вступление Украины в НАТО, когда условия это позволят – президент

Об этом 3 марта во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Латвии Эгилс Левитс. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.
"Мы поддерживаем переговоры по очень конкретным аспектам процесса получения Украиной полноценного членства в ЕС, чтобы переговоры началась до конца этого года", – сказал Левитс.
По его словам, Украина "имеет полное право вступить в альянсы, а это означает – в НАТО".
"Латвия поддерживает вступление Украины в НАТО, когда условия это позволят", – подчеркнул Левитс.
Левитс прибыл во Львов 3 марта. Это третий его визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России: он приезжал в апреле и в сентябре 2022 года.
Вместе с первыми леди Левитс и Зеленский почтили память погибших защитников Украины на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.
Два президента также подписали совместную декларацию о поддержке Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в ее Конституции.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата. Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Министр обороны Алексей Резников 13 января отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.
22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем в ЕС.
По мнению Левитса, Украина может стать членом ЕС и НАТО, но не в ближайшее время.