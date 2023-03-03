Президент Латвии поддержал формулу мира Зеленского и заявил, что только Украина может говорить о приемлемом для нее мире

Об этом 3 марта во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Латвии Эгилс Левитс. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.
"Только Украина может говорить о приемлемом для нее мире... Долгосрочный мир будет означать полную территориальную целостность Украины… Россия должна вернуться к международно признанным границам", – сказал Левитс.
Президент Латвии поддержал мирный план Зеленского.
"Формула мира – это то, что позволит создать долгосрочный мир, основанный на нормах международного права, который также предусматривает полную территориальную целостность Украины в границах 1991 года. Без этого мир не будет долгосрочным", – отметил Левитс.
Левитс прибыл во Львов 3 марта. Это третий его визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России: он приезжал в апреле и в сентябре 2022 года.
Вместе с первыми леди Левитс и Зеленский почтили память погибших защитников Украины на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.
15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.
24 февраля 2023-го, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.
Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то".