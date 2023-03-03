Президент Латвии поддержал формулу мира Зеленского и заявил, что только Украина может говорить о приемлемом для нее мире

Об этом 3 марта во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Латвии Эгилс Левитс. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Только Украина может говорить о приемлемом для нее мире... Долгосрочный мир будет означать полную территориальную целостность Украины… Россия должна вернуться к международно признанным границам", – сказал Левитс.

Президент Латвии поддержал мирный план Зеленского.

"Формула мира – это то, что позволит создать долгосрочный мир, основанный на нормах международного права, который также предусматривает полную территориальную целостность Украины в границах 1991 года. Без этого мир не будет долгосрочным", – отметил Левитс.

Левитс прибыл во Львов 3 марта. Это третий его визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России: он приезжал в апреле и в сентябре 2022 года.

Вместе с первыми леди Левитс и Зеленский почтили память погибших защитников Украины на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.