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Президент Латвии поддержал формулу мира Зеленского и заявил, что только Украина может говорить о приемлемом для нее мире

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Долгосрочный мир будет означать полную территориальную целостность Украины, отметил Левитс на пресс-конференции с Зеленским
Долгосрочный мир будет означать полную территориальную целостность Украины, отметил Левитс на пресс-конференции с Зеленским
Фото: president.gov.ua

Только Украина, против которой в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение РФ, может сформулировать условия приемлемого для нее мира.

Об этом 3 марта во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Латвии Эгилс Левитс. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Только Украина может говорить о приемлемом для нее мире... Долгосрочный мир будет означать полную территориальную целостность Украины… Россия должна вернуться к международно признанным границам", – сказал Левитс.

Президент Латвии поддержал мирный план Зеленского.

"Формула мира – это то, что позволит создать долгосрочный мир, основанный на нормах международного права, который также предусматривает полную территориальную целостность Украины в границах 1991 года. Без этого мир не будет долгосрочным", – отметил Левитс.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/768955561226990/

Левитс прибыл во Львов 3 марта. Это третий его визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России: он приезжал в апреле и в сентябре 2022 года.  

Вместе с первыми леди Левитс и Зеленский почтили память погибших защитников Украины на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

Контекст:

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

24 февраля 2023-го, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то".

Теги: Россия, Украина, Латвия, переговоры, агрессия, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, пресс-конференция, Эгилс Левитс
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