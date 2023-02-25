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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Смысл украинской формулы мира становится основой конкретных международных решений

Зеленский поблагодарил государства, поддержавшие резолюцию по Украине на Генассамблее ООН
Зеленский поблагодарил государства, поддержавшие резолюцию по Украине на Генассамблее ООН
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал голосование в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции о мире в Украине.

"Очень хороший дипломатический импульс на этой неделе дала наша резолюция, принятая на Генассамблее ООН. Резолюция относительно мира для Украины, о территориальной целостности нашего государства и защите международного права от агрессии России. Фактически мы видим, что смысл нашей формулы мира становится основой конкретных международных политико-правовых решений и их поддерживает мировое большинство", – сказал он.

Президент Украины поблагодарил каждое из 141 государства, которые поддержали украинскую резолюцию.

"Благодарю каждому лидеру государств и каждого народа, которые одинаково с Украиной ценят свободу и международный порядок", – подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, на чем базируется внешнеполитическая деятельность Украины.

"Каждый успех наших дипломатов, каждая внешнеполитическая возможность нашего государства и каждое проявление мирового внимания к украинцам базируются на несокрушимости нашего народа Украины, на несокрушимости наших воинов, на том, что Украина – крепкая и постоянно крепнет. Мир любит сильных. И помогает смелым", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

22 февраля Украина представила на заседании Генассамблеи ООН проект этой резолюции "О принципах Устава ООН, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Россия всеми силами старается сорвать принятие резолюции.

К документу были поданы две поправки, обе – Беларусью. Минск предлагал исключить из текста слова "полномасштабное вторжение в Украину", заменить фразу "агрессия Российской Федерации против Украины" на "военные действия в Украине" и внести в резолюцию пункт с призывом к мирным переговорам и об отказе от поставок оружия в зону конфликта. Поправки приняты не были. 

23 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ООН, война, вторжение, Владимир Зеленский, резолюция, война России против Украины, документы, Генеральная Ассамблея ООН, дипломаты
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