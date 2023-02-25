Зеленский: Смысл украинской формулы мира становится основой конкретных международных решений

"Очень хороший дипломатический импульс на этой неделе дала наша резолюция, принятая на Генассамблее ООН. Резолюция относительно мира для Украины, о территориальной целостности нашего государства и защите международного права от агрессии России. Фактически мы видим, что смысл нашей формулы мира становится основой конкретных международных политико-правовых решений и их поддерживает мировое большинство", – сказал он.
Президент Украины поблагодарил каждое из 141 государства, которые поддержали украинскую резолюцию.
"Благодарю каждому лидеру государств и каждого народа, которые одинаково с Украиной ценят свободу и международный порядок", – подчеркнул Зеленский.
Он объяснил, на чем базируется внешнеполитическая деятельность Украины.
"Каждый успех наших дипломатов, каждая внешнеполитическая возможность нашего государства и каждое проявление мирового внимания к украинцам базируются на несокрушимости нашего народа Украины, на несокрушимости наших воинов, на том, что Украина – крепкая и постоянно крепнет. Мир любит сильных. И помогает смелым", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 февраля Украина представила на заседании Генассамблеи ООН проект этой резолюции "О принципах Устава ООН, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Россия всеми силами старается сорвать принятие резолюции.
К документу были поданы две поправки, обе – Беларусью. Минск предлагал исключить из текста слова "полномасштабное вторжение в Украину", заменить фразу "агрессия Российской Федерации против Украины" на "военные действия в Украине" и внести в резолюцию пункт с призывом к мирным переговорам и об отказе от поставок оружия в зону конфликта. Поправки приняты не были.
23 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию.