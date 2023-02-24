Генсек ООН: Почти 40% населения Украины сейчас нуждаются в защите и гуманитарной помощи

Он отметил, что российское вторжения в Украину – это грубое нарушение устава ООН и международного права.

По словам генсека ООН, Управление верховного комиссара по правам человека зарегистрировало десятки случаев сексуального насилия в рамках войны в отношении мужчин, женщин, девочек. Также наблюдаются серьезные нарушения международного гуманитарного права, прав человека в отношении военнопленных, зафиксированы сотни случаев насильственных исчезновений, произвольные задержания мирных граждан.

"Жизнь стала адом для народа Украины. По оценкам 17,6 млн украинцев – почти 40% населения Украины – сейчас нуждаются в защите и гуманитарной помощи. 30% населения потеряло работу, практически 40% украинцев не могут позволить себе или не имеют доступа к достаточному количеству пищи", – добавил Гутерриш.

Он подчеркнул, что война привела к кризису перемещения в Европе, которого не было десятилетия. Более 8 млн украинских беженцев зафиксировано в Европе, 5,4 млн – внутренне перемещенные лица. Более половины украинских детей были вынуждены покинуть свои дома.

"Нам нужен мир. Мир, который бы соответствовал Уставу ООН и международному праву. Защита мирных граждан должна оставаться абсолютным приоритетом. Удары по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре должны прекратиться", – сказал он.