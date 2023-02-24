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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генсек ООН: Почти 40% населения Украины сейчас нуждаются в защите и гуманитарной помощи

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Гутерриш: Жизнь стала адом для народа Украины
Гутерриш: Жизнь стала адом для народа Украины
Фото: EPA

Из-за российского вторжения в Украину 40% населения Украины сейчас нуждаются в защите и гуманитарной помощи, еще столько же не могут позволить себе или не имеют доступа к достаточному количеству пищи. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш 24 февраля на заседании Совета безопасности ООН, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что российское вторжения в Украину – это грубое нарушение устава ООН и международного права. 

По словам генсека ООН, Управление верховного комиссара по правам человека зарегистрировало десятки случаев сексуального насилия в рамках войны в отношении мужчин, женщин, девочек. Также наблюдаются серьезные нарушения международного гуманитарного права, прав человека в отношении военнопленных, зафиксированы сотни случаев насильственных исчезновений, произвольные задержания мирных граждан.

"Жизнь стала адом для народа Украины. По оценкам 17,6 млн украинцев – почти 40% населения Украины – сейчас нуждаются в защите и гуманитарной помощи. 30% населения потеряло работу, практически 40% украинцев не могут позволить себе или не имеют доступа к достаточному количеству пищи", – добавил Гутерриш.

Он подчеркнул, что война привела к кризису перемещения в Европе, которого не было десятилетия. Более 8 млн украинских беженцев зафиксировано в Европе, 5,4 млн – внутренне перемещенные лица. Более половины украинских детей были вынуждены покинуть свои дома.

"Нам нужен мир. Мир, который бы соответствовал Уставу ООН и международному праву. Защита мирных граждан должна оставаться абсолютным приоритетом. Удары по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре должны прекратиться", – сказал он. 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, ООН, война, беженцы, Совет Безопасности ООН, вторжение, Европа, украинцы, перемещенные лица, война России против Украины, насилие, Антониу Гутерриш, нарушение
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