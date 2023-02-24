МИД Украины о резолюции Генассамблеи ООН: Решение продемонстрировало бесперспективность продолжения Россией агрессии

Важным итогом, по мнению МИД, стало признание ООН необходимости гарантировать ответственность за преступления, совершенные на территории Украины Фото: depositphotos.com

"Генеральная Ассамблея выразила решительную поддержку важности восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине на принципах, заложенных в Уставе ООН. Мы приветствуем, что видение пути достижения мира в Украине, предложенное президентом Украины Владимиром Зеленским в украинской формуле мира, нашло четкое отражение в принятой резолюции", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Генассамблея подтвердила свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины, а также определила дальнейшие шаги, направленные на прекращение агрессии России, восстановление мира, территориальной целостности Украины и глобальной мировой безопасности.

"Резолюция возобновляет призыв к России безотлагательно вывести все войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ и прекратить боевые действия", – подчеркнули в ведомстве.

Важным итогом, по мнению МИД, стало признание ООН необходимости гарантировать ответственность за преступления, совершенные на территории Украины, в соответствии с нормами международного права.

"Мы благодарим государства – члены ООН за масштабную поддержку украинской резолюции, которая станет важным шагом на пути к дальнейшему воплощению формулы мира президента Владимира Зеленского для восстановления мира, территориальной целостности и суверенитета Украины", – заявили в МИД.