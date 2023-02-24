МИД Украины о резолюции Генассамблеи ООН: Решение продемонстрировало бесперспективность продолжения Россией агрессии

"Генеральная Ассамблея выразила решительную поддержку важности восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине на принципах, заложенных в Уставе ООН. Мы приветствуем, что видение пути достижения мира в Украине, предложенное президентом Украины Владимиром Зеленским в украинской формуле мира, нашло четкое отражение в принятой резолюции", – говорится в сообщении.
В МИД отметили, что Генассамблея подтвердила свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины, а также определила дальнейшие шаги, направленные на прекращение агрессии России, восстановление мира, территориальной целостности Украины и глобальной мировой безопасности.
"Резолюция возобновляет призыв к России безотлагательно вывести все войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ и прекратить боевые действия", – подчеркнули в ведомстве.
Важным итогом, по мнению МИД, стало признание ООН необходимости гарантировать ответственность за преступления, совершенные на территории Украины, в соответствии с нормами международного права.
"Мы благодарим государства – члены ООН за масштабную поддержку украинской резолюции, которая станет важным шагом на пути к дальнейшему воплощению формулы мира президента Владимира Зеленского для восстановления мира, территориальной целостности и суверенитета Украины", – заявили в МИД.
22 февраля Украина представила на заседании Генассамблеи ООН проект этой резолюции "О принципах Устава ООН, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Россия всеми силами старается сорвать принятие резолюции.
К документу были поданы две поправки, обе – Беларусью. Минск предлагал исключить из текста слова "полномасштабное вторжение в Украину", заменить фразу "агрессия Российской Федерации против Украины" на "военные действия в Украине" и внести в резолюцию пункт с призывом к мирным переговорам и об отказе от поставок оружия в зону конфликта. Поправки приняты не были.
23 февраля ГА ООН приняла резолюцию. Документ, помимо прочего, требует от России вывести войска из Украины. За резолюцию проголосовало 141 государство из 193 стран – членов ООН (при необходимых для принятия решения 2/3 голосов). 32 страны воздержались, семь – Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея, Мали, Никарагуа, Эритрея – проголосовали против.