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МИД Украины о резолюции Генассамблеи ООН: Решение продемонстрировало бесперспективность продолжения Россией агрессии

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Важным итогом, по мнению МИД, стало признание ООН необходимости гарантировать ответственность за преступления, совершенные на территории Украины
Важным итогом, по мнению МИД, стало признание ООН необходимости гарантировать ответственность за преступления, совершенные на территории Украины
Фото: depositphotos.com

МИД Украины поблагодарил государства – члены ООН за масштабную поддержку украинской резолюции "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине", которая была принята вечером 23 февраля. Комментарий опубликован на сайте МИД.

"Генеральная Ассамблея выразила решительную поддержку важности восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине на принципах, заложенных в Уставе ООН. Мы приветствуем, что видение пути достижения мира в Украине, предложенное президентом Украины Владимиром Зеленским в украинской формуле мира, нашло четкое отражение в принятой резолюции", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Генассамблея подтвердила свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины, а также определила дальнейшие шаги, направленные на прекращение агрессии России, восстановление мира, территориальной целостности Украины и глобальной мировой безопасности.

"Резолюция возобновляет призыв к России безотлагательно вывести все войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ и прекратить боевые действия", – подчеркнули в ведомстве.

Важным итогом, по мнению МИД, стало признание ООН необходимости гарантировать ответственность за преступления, совершенные на территории Украины, в соответствии с нормами международного права.

"Мы благодарим государства – члены ООН за масштабную поддержку украинской резолюции, которая станет важным шагом на пути к дальнейшему воплощению формулы мира президента Владимира Зеленского для восстановления мира, территориальной целостности и суверенитета Украины", – заявили в МИД.

Контекст:

22 февраля Украина представила на заседании Генассамблеи ООН проект этой резолюции "О принципах Устава ООН, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Россия всеми силами старается сорвать принятие резолюции.

К документу были поданы две поправки, обе – Беларусью. Минск предлагал исключить из текста слова "полномасштабное вторжение в Украину", заменить фразу "агрессия Российской Федерации против Украины" на "военные действия в Украине" и внести в резолюцию пункт с призывом к мирным переговорам и об отказе от поставок оружия в зону конфликта. Поправки приняты не были. 

23 февраля ГА ООН приняла резолюцию. Документ, помимо прочего, требует от России вывести войска из УкраиныЗа резолюцию проголосовало 141 государство из 193 стран – членов ООН (при необходимых для принятия решения 2/3 голосов). 32 страны воздержались, семь – Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея, Мали, Никарагуа, Эритрея – проголосовали против.

Теги: МИД, МИД Украины, резолюция, российская агрессия, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
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