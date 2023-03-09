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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По всей Украине объявили воздушную тревогу, зафиксирован взлет российского истребителя в Беларуси

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В Украине масштабная воздушная тревога
В Украине масштабная воздушная тревога
Фото: depositphotos.com

По всей Украине днем 9 марта объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает Telegram-канал, отслеживающий тревоги в Украине.

Первыми тревогу объявили в 12.57 в Полтавской области. Последними об угрозе сообщили в Закарпатье – в 13.01.

По информации Telegram-канала, масштабная тревога связана со взлетом российского истребителя Миг-31К с белорусского аэродрома Мачулищи.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Как уточняет "Укрэнерго", это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, истребители, война России против Украины, ракеты, воздушная тревога
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