По всей Украине объявили воздушную тревогу, зафиксирован взлет российского истребителя в Беларуси

Первыми тревогу объявили в 12.57 в Полтавской области. Последними об угрозе сообщили в Закарпатье – в 13.01.

По информации Telegram-канала, масштабная тревога связана со взлетом российского истребителя Миг-31К с белорусского аэродрома Мачулищи.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Как уточняет "Укрэнерго", это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших.