"Такой статистики еще не было". В Воздушных силах назвали главную особенность ракетной атаки ночью 9 марта

По его словам, россияне выпустили 81 ракету разных типов и разного базирования. Также россияне использовали разные направления – с севера, юга и востока.

"Использовались акватории трех морей – Черного, Азовского и Каспийского. Противник наносил удары из дальней стратегической и тактической авиации, а также с кораблей – носителей "Калибров". Противник также использовал зенитные ракеты С-300 наземного базирования, которыми бил по прифронтовой зоне. Было выпущено 13 таких ракет", – сказал Игнат.

В целом из 48 крылатых ракет – "Калибр", Х-101, Х-555 – уничтожено 34 ракеты. Это те ракеты, которые противовоздушная оборона способна сбивать, отметил он.

"Ракеты Х-31, П и Х-59 тоже можно считать обезвреженными, потому что они не долетели до своих целей", – отметил Игнат. По его словам, эти ракеты запускали с самолетов Су-35 с южного направления. Их целью, вероятно, было уничтожение объектов украинской ПВО. Самолеты также запускали ракеты Х-22 с южного и северного направлений. Кроме того, использовались восемь беспилотников Shahed, четыре из которых уничтожены, сказал Игнат.

"Особенность этой атаки – использование "Кинжалов". Шесть ракет – еще не было статистики использования такого их количества. Фактически это аэробаллистическая ракета воздушного базирования, способная на большой скорости поражать цели в любой точке Украины. Поэтому когда взлетает "МиГ", который является носителем этих ракет, вся карта [воздушных тревог] становится красной", – сказал он.

Игнат рассказал, что одновременная атака разными видами ракет разного базирования осложняет работу ПВО, так как означает рассредоточение внимания и истощение сил обороны. Но те ракеты, для поражения которых у Украины есть средства, уничтожаются эффективно, сказал он.