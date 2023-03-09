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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Такой статистики еще не было". В Воздушных силах назвали главную особенность ракетной атаки ночью 9 марта

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Юрий Игнат рассказал, чем Россия атаковала Украину ночью 9 марта
Юрий Игнат рассказал, чем Россия атаковала Украину ночью 9 марта
Фото: mediacenter.org.ua

Во время массированной ракетной атаки 9 марта Россия использовала восемь видов ракет. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".

По его словам, россияне выпустили 81 ракету разных типов и разного базирования. Также россияне использовали разные направления – с севера, юга и востока.

"Использовались акватории трех морей – Черного, Азовского и Каспийского. Противник наносил удары из дальней стратегической и тактической авиации, а также с кораблей – носителей "Калибров". Противник также использовал зенитные ракеты С-300 наземного базирования, которыми бил по прифронтовой зоне. Было выпущено 13 таких ракет", – сказал Игнат.  

В целом из 48 крылатых ракет – "Калибр", Х-101, Х-555 – уничтожено 34 ракеты. Это те ракеты, которые противовоздушная оборона способна сбивать, отметил он.

"Ракеты Х-31, П и Х-59 тоже можно считать обезвреженными, потому что они не долетели до своих целей", – отметил Игнат. По его словам, эти ракеты запускали с самолетов Су-35 с южного направления. Их целью, вероятно, было уничтожение объектов украинской ПВО. Самолеты также запускали ракеты Х-22 с южного и северного направлений. Кроме того, использовались восемь беспилотников Shahed, четыре из которых уничтожены, сказал Игнат.

"Особенность этой атаки – использование "Кинжалов". Шесть ракет – еще не было статистики использования такого их количества. Фактически это аэробаллистическая ракета воздушного базирования, способная на большой скорости поражать цели в любой точке Украины. Поэтому когда взлетает "МиГ", который является носителем этих ракет, вся карта [воздушных тревог] становится красной", – сказал он.

Игнат рассказал, что одновременная атака разными видами ракет разного базирования осложняет работу ПВО, так как означает рассредоточение внимания и истощение сил обороны. Но те ракеты, для поражения которых у Украины есть средства, уничтожаются эффективно, сказал он.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: ПВО, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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