В Донецкой области подросток сам просил об эвакуации, поскольку его опекуны не захотели уезжать – полиция

В полиции говорят, что подросток сам попросил "Белых Ангелов" об эвакуации. Он жил с папой и бабушкой, которые не желали эвакуироваться, но были не против отправить ребенка.
"Что здесь делать? С каждым днем прилетает все ближе", – говорит Никита.
Мальчик окончил школу, но не имел возможности продолжить обучение. Через несколько месяцев ему исполнится 18, но уже сейчас подросток стремится начать самостоятельную жизнь в более безопасном регионе Украины.
В полиции рассказали, что вывезли парня в шелтер и все время поддерживали его в решении "вырваться из ада". Чтобы он всегда находился на связи, Никите подарили смартфон – старый телефон парня вышел из строя, а отремонтировать его в прифронтовом городе было невозможно.
Служба по делам детей организовала для Никиты социальное сопровождение и доставила его в Днепр. Парню помогают с документами для продолжения образования и решения бытовых вопросов.
10 февраля областные власти Донецкой области ввели дополнительный план эвакуации жителей Бахмута и Часового Яра, прежде всего семей с детьми. С тех пор и по состоянию на 2 марта было вывезено не менее 77 детей.
Правительство также 7 марта одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий, согласно которому родители не смогут отказываться от вывоза детей из особо опасных территорий. Принудительную эвакуацию будут осуществлять с сопровождением одного из родителей, заменяющего их человека или другого законного представителя.