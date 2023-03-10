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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области подросток сам просил об эвакуации, поскольку его опекуны не захотели уезжать – полиция

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В полиции говорят, что подросток сам попросил об эвакуации
В полиции говорят, что подросток сам попросил об эвакуации
Скриншот: Поліція Донецької області / Facebook

Из Часового Яра в Донецкой области полицейские вывезли 17-летнего Никиту, чьи опекуны не хотели эвакуироваться. Об этом рассказали 10 марта в полиции Донецкой области.

В полиции говорят, что подросток сам попросил "Белых Ангелов" об эвакуации. Он жил с папой и бабушкой, которые не желали эвакуироваться, но были не против отправить ребенка.

"Что здесь делать? С каждым днем прилетает все ближе", – говорит Никита.

Мальчик окончил школу, но не имел возможности продолжить обучение. Через несколько месяцев ему исполнится 18, но уже сейчас подросток стремится начать самостоятельную жизнь в более безопасном регионе Украины.

В полиции рассказали, что вывезли парня в шелтер и все время поддерживали его в решении "вырваться из ада". Чтобы он всегда находился на связи, Никите подарили смартфон – старый телефон парня вышел из строя, а отремонтировать его в прифронтовом городе было невозможно.

Служба по делам детей организовала для Никиты социальное сопровождение и доставила его в Днепр. Парню помогают с документами для продолжения образования и решения бытовых вопросов.

https://www.facebook.com/don.gunp/videos/604709574413894/

Контекст:

10 февраля областные власти Донецкой области ввели дополнительный план эвакуации жителей Бахмута и Часового Яра, прежде всего семей с детьми. С тех пор и по состоянию на 2 марта было вывезено не менее 77 детей.

Правительство также 7 марта одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий, согласно которому родители не смогут отказываться от вывоза детей из особо опасных территорий. Принудительную эвакуацию будут осуществлять с сопровождением одного из родителей, заменяющего их человека или другого законного представителя.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Донецкая область, война, полиция, эвакуация, война России против Украины, мальчик, Часов Яр
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