В Донецкой области подросток сам просил об эвакуации, поскольку его опекуны не захотели уезжать – полиция

В полиции говорят, что подросток сам попросил об эвакуации Скриншот: Поліція Донецької області / Facebook

В полиции говорят, что подросток сам попросил "Белых Ангелов" об эвакуации. Он жил с папой и бабушкой, которые не желали эвакуироваться, но были не против отправить ребенка.

"Что здесь делать? С каждым днем прилетает все ближе", – говорит Никита.

Мальчик окончил школу, но не имел возможности продолжить обучение. Через несколько месяцев ему исполнится 18, но уже сейчас подросток стремится начать самостоятельную жизнь в более безопасном регионе Украины.

В полиции рассказали, что вывезли парня в шелтер и все время поддерживали его в решении "вырваться из ада". Чтобы он всегда находился на связи, Никите подарили смартфон – старый телефон парня вышел из строя, а отремонтировать его в прифронтовом городе было невозможно.

Служба по делам детей организовала для Никиты социальное сопровождение и доставила его в Днепр. Парню помогают с документами для продолжения образования и решения бытовых вопросов.