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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из мест боевых действий

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Под критерии для эвакуации подходит Бахмут, отметили в Минреинтеграции
Под критерии для эвакуации подходит Бахмут, отметили в Минреинтеграции
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. Об этом 7 марта проинформировало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Такое решение было инициировано и разработано координационным штабом по проведению обязательной эвакуации населения", – говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что принудительная эвакуация детей "будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя" после решения областной военной администрации, согласованного с военным командованием и координационным штабом.

"Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них – на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается, ведь речь идет о его жизни", – подчеркнули в Минреинтеграции.

Ведомство объяснило, что под критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает сейчас только Бахмут Донецкой области, бои за контроль над которым идут с лета 2022 года.

"Принятое решение должно побудить родителей более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей. Если взрослые не в состоянии позаботиться о безопасности ребенка, то это должно сделать государство", – заявила вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Бахмуте, где наблюдается "крайне напряженная" военная ситуация, находится около 4,5 тыс. жителей, из них 48 детей, сообщала 1 марта CNN спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

Верещук говорила, что идет дискуссия, вывозить ли детей принудительно. Она отмечала, что Министерство социальной политики выступает категорически против принудительной эвакуации детей, а она сама – за это. "Я считаю, что должно быть принуждение. [...] Дети под сокрушительным огнем, 100-процентная смертельная опасность, и они все равно там остаются", – заявляла вице-премьер.

Она подчеркивала, что гражданские лица мешают действиям военных.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, война, эвакуация, Ирина Верещук, дети, война России против Украины, Бахмут, Кабмин, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, родители
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