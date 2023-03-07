Кабмин Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из мест боевых действий

"Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Такое решение было инициировано и разработано координационным штабом по проведению обязательной эвакуации населения", – говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что принудительная эвакуация детей "будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя" после решения областной военной администрации, согласованного с военным командованием и координационным штабом.

"Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них – на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается, ведь речь идет о его жизни", – подчеркнули в Минреинтеграции.

Ведомство объяснило, что под критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает сейчас только Бахмут Донецкой области, бои за контроль над которым идут с лета 2022 года.

"Принятое решение должно побудить родителей более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей. Если взрослые не в состоянии позаботиться о безопасности ребенка, то это должно сделать государство", – заявила вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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