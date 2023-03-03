"Это киднеппинг". Шмыгаль озвучил вариант принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий

"Если есть живые родители, которые заботятся о ребенке, не лишены родительских прав, вы не можете отобрать у них ребенка и вывезти его без их согласия. Это невозможно, это – киднеппинг", – сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что власти не могут "красть детей у украинских семей".

"Если есть угроза жизни ребенка, то мы работаем над тем, чтобы принудительно эвакуировать ребенка с одним из родителей. Такое возможно, и именно в этом состоит инициатива Минреинтеграции, а также Минсоца", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что работа над таким вариантом ведется, "чтобы все-таки спасать максимальное количество жизней" украинских детей и их семей.

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