"Это киднеппинг". Шмыгаль озвучил вариант принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий

"Если есть живые родители, которые заботятся о ребенке, не лишены родительских прав, вы не можете отобрать у них ребенка и вывезти его без их согласия. Это невозможно, это – киднеппинг", – сказал глава правительства.
Он подчеркнул, что власти не могут "красть детей у украинских семей".
"Если есть угроза жизни ребенка, то мы работаем над тем, чтобы принудительно эвакуировать ребенка с одним из родителей. Такое возможно, и именно в этом состоит инициатива Минреинтеграции, а также Минсоца", – объяснил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что работа над таким вариантом ведется, "чтобы все-таки спасать максимальное количество жизней" украинских детей и их семей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Бахмуте, где наблюдается "крайне напряженная" военная ситуация, находится около 4,5 тыс. жителей, из них 48 детей, сообщала 1 марта CNN спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.
Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила, что идет дискуссия, вывозить ли детей принудительно, с привлечением правоохранителей. Она отметила, что Министерство социальной политики выступает категорически против принудительной эвакуации детей, а она сама – за это. "Я считаю, что должно быть принуждение. [...] Дети под сокрушительным огнем, 100-процентная смертельная опасность, и они все равно там остаются", – заявила Верещук.
Она подчеркнула, что гражданские лица мешают действиям военных.