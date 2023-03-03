ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это киднеппинг". Шмыгаль озвучил вариант принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль: Мы не можем красть детей
Шмыгаль: Мы не можем красть детей
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Детей, которые остаются в зоне боевых действий, в частности в Бахмуте Донецкой области, нельзя просто взять и увезти в рамках эвакуации, потому что это будет похищением. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции 3 марта, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если есть живые родители, которые заботятся о ребенке, не лишены родительских прав, вы не можете отобрать у них ребенка и вывезти его без их согласия. Это невозможно, это – киднеппинг", – сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что власти не могут "красть детей у украинских семей".

"Если есть угроза жизни ребенка, то мы работаем над тем, чтобы принудительно эвакуировать ребенка с одним из родителей. Такое возможно, и именно в этом состоит инициатива Минреинтеграции, а также Минсоца", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что работа над таким вариантом ведется, "чтобы все-таки спасать максимальное количество жизней" украинских детей и их семей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Бахмуте, где наблюдается "крайне напряженная" военная ситуация, находится около 4,5 тыс. жителей, из них 48 детей, сообщала 1 марта CNN спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила, что идет дискуссия, вывозить ли детей принудительно, с привлечением правоохранителей. Она отметила, что Министерство социальной политики выступает категорически против принудительной эвакуации детей, а она сама – за это. "Я считаю, что должно быть принуждение. [...] Дети под сокрушительным огнем, 100-процентная смертельная опасность, и они все равно там остаются", – заявила Верещук.

Она подчеркнула, что гражданские лица мешают действиям военных.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Министерство социальной политики, эвакуация, дети, война России против Украины, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, родители
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Галина ГРИШИНА
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
Галина ГРИШИНА
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
Галина ГРИШИНА
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Галина ГРИШИНА
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Галина ГРИШИНА
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Галина ГРИШИНА
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
Галина ГРИШИНА
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
Галина ГРИШИНА
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
Галина ГРИШИНА
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Галина ГРИШИНА
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей
Галина ГРИШИНА
Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания
Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе перенесли (186347)
2
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (65613)
3
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (38538)
4
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей (25564)
5
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (25299)
6
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами (22507)
7
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие (18557)
8
53-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни (17925)
 
 
 
 