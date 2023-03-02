Верещук об эвакуации из Бахмута: Должно быть принуждение, дети под сокрушительным огнем

Верещук отметила, что в Бахмуте остается около 5 тыс. жителей, из которых несколько десятков детей, и сейчас идет дискуссия, вывозить ли их принудительно, с привлечением правоохранителей.

По словам вице-премьера, Министерство социальной политики выступает категорически против принудительной эвакуации детей, а она сама – за это.

"Я считаю, что должно быть принуждение. [...] Дети под сокрушительным огнем, 100-процентная смертельная опасность, и они все равно там остаются", – подчеркнула Верещук.

Она отметила, что полицейским приходится "уговаривать, месяцами приходить туда, на те локации, которые им известны, и просить выехать".

Верещук подчеркнула, что гражданские лица мешают действиям военных.

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В 2021 году в Бахмуте проживало порядка 80 тыс. человек.