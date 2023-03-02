Верещук об эвакуации из Бахмута: Должно быть принуждение, дети под сокрушительным огнем

Верещук отметила, что в Бахмуте остается около 5 тыс. жителей, из которых несколько десятков детей, и сейчас идет дискуссия, вывозить ли их принудительно, с привлечением правоохранителей.
По словам вице-премьера, Министерство социальной политики выступает категорически против принудительной эвакуации детей, а она сама – за это.
"Я считаю, что должно быть принуждение. [...] Дети под сокрушительным огнем, 100-процентная смертельная опасность, и они все равно там остаются", – подчеркнула Верещук.
Она отметила, что полицейским приходится "уговаривать, месяцами приходить туда, на те локации, которые им известны, и просить выехать".
Верещук подчеркнула, что гражданские лица мешают действиям военных.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2021 году в Бахмуте проживало порядка 80 тыс. человек.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и наемников частной военной компании "Вагнер", большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, говорил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.