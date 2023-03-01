В Кабмине Украины обсуждают возможность принудительной эвакуации гражданских из зон боевых действий

В прифронтовых ежедневно обстреливаемых городах и селах остаются местные жители, в том числе с детьми Фото: EPA

Она отметила, что речь идет, в частности, о Донецкой и Луганской областях.

"Там, где люди продолжают, к сожалению, находиться в ужасных условиях, особенно с детьми, мы прорабатываем сегодня по инициативе Минреинтеграции проект обязательной эвакуации семей с детьми. И, собственно, думаем, как бы нам правильно, возможно, даже готовить какие-то варианты жилья и говорить: "Вот смотрите, вы прямо поедете сюда. Здесь для вас есть какое-то место, где вы сможете пробыть какое-то время, а потом себе устроите что-нибудь свое", – сказала министр.

По ее словам, пока дискуссия – "вплоть до того, чтобы просто принудительно вывозить семьи с детьми", – продолжается.

Жолнович уточнила, что речь идет о вывозе семей в сопровождении полиции, служб по делам детей. По ее мнению, ситуацию, когда родители позволяют детям оставаться под обстрелами, можно квалифицировать как оставление ребенка в опасности.

"По сути, это и есть оставление ребенка в опасности. Но мы понимаем, что разлучать ребенка с родителями – плохая история. Поэтому лучше заставлять всех вместе эвакуироваться. Я считаю, что мы должны как государство предложить место, куда мы их вывозим. Иначе это будет недемократично. Мы не можем взять этого человека и оставить его на вокзале. Нет. Мы должны взять его, транспортировать в то место, где будут обеспечены минимальные условия быта", – добавила она.