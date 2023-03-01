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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кабмине Украины обсуждают возможность принудительной эвакуации гражданских из зон боевых действий

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В прифронтовых ежедневно обстреливаемых городах и селах остаются местные жители, в том числе с детьми
В прифронтовых ежедневно обстреливаемых городах и селах остаются местные жители, в том числе с детьми
Фото: EPA

В правительстве рассматривают возможность обязательной эвакуации гражданских, особенно детей, из зон активных боевых действий. Об этом сообщила в интервью "Радіо Свобода" 28 февраля министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Она отметила, что речь идет, в частности, о Донецкой и Луганской областях. 

"Там, где люди продолжают, к сожалению, находиться в ужасных условиях, особенно с детьми, мы прорабатываем сегодня по инициативе Минреинтеграции проект обязательной эвакуации семей с детьми. И, собственно, думаем, как бы нам правильно, возможно, даже готовить какие-то варианты жилья и говорить: "Вот смотрите, вы прямо поедете сюда. Здесь для вас есть какое-то место, где вы сможете пробыть какое-то время, а потом себе устроите что-нибудь свое", – сказала министр.

По ее словам, пока дискуссия – "вплоть до того, чтобы просто принудительно вывозить семьи с детьми", – продолжается.

Жолнович уточнила, что речь идет о вывозе семей в сопровождении полиции, служб по делам детей. По ее мнению, ситуацию, когда родители позволяют детям оставаться под обстрелами, можно квалифицировать как оставление ребенка в опасности. 

"По сути, это и есть оставление ребенка в опасности. Но мы понимаем, что разлучать ребенка с родителями – плохая история. Поэтому лучше заставлять всех вместе эвакуироваться. Я считаю, что мы должны как государство предложить место, куда мы их вывозим. Иначе это будет недемократично. Мы не можем взять этого человека и оставить его на вокзале. Нет. Мы должны взять его, транспортировать в то место, где будут обеспечены минимальные условия быта", – добавила она.

Контекст:

Российские оккупанты постоянно обстреливают мирные населенные пункты вблизи границы и линии фронта. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко ежедневно сообщает о погибших или раненых гражданских, в том числе детях.

По данным Офиса генпрокурора на 27 февраля, за год в Украине погиб 461 ребенок, 927 получили ранения.

Украинские власти регулярно призывают жителей эвакуироваться из опасных зон. 

Теги: Министерство социальной политики, эвакуация, дети, обстрелы, война России против Украины, война на Донбассе, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Оксана Жолнович
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