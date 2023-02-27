55% украинских детей пугались за последний месяц громких звуков – опрос мам

Опрос показал, что на втором месте по проблемности у детей – раздражительность, апатия Фото: ЕРА

В общей сложности за последний месяц громкие звуки пугали 55% детей, но в разной степени: 19% – немного, 17% – умеренно, 9% – ощутимо, 10% – очень беспокоила проблема.

В число проблем, которые также значительно волнуют детей, по словам их мам, попали "раздражительность, апатия" (41% в той или иной мере волнуют), "безразличие к учебе и прошлым увлечениям" (39%), а также "вспышки гнева, агрессии" (38%).

Скриншот: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 27-го января по 1 февраля среди матерей детей в возрасте 3–17 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Было опрошено 2000 человек методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности – не более 2,2%.