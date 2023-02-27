Треть украинских ветеранов, которые сейчас не на службе, безработные. Половина нуждается в материальной помощи – опрос

Остальные ветераны задействованы в следующих сферах:

IT – 6,7%;

производственные профессии – 6,2%;

правоохранительные органы, налоговая, таможня – 5,8%;

собственное дело (ФОП, самозанятое лицо) – 5,3%;

общественный сектор – 5,3%;

система охраны и безопасности – 4,4%;

сфера науки и образования – 4%;

сфера услуг – 3,6%;

строительство и архитектура – 3,1%;

медицина – 2,7%.

Более половины не находящихся на службе ветеранов (63,6%) хотят иметь свое дело, 15,1% хотят быть наемными работниками.

Инфографика: veteranfund.com.ua

Половина из опрошенных заявили, что нуждаются сейчас в материальной помощи, 18,2% – в медицинской, 8,9% – в информационной, 7,1% – в психологической, 4,9% – в юридической и столько же – в образовательной помощи.

В будущем ветераны хотели бы укрепить здоровье (53,8%), приобрести жилье (34,7%), а также иметь финансовую поддержку (31,1%). 16,4% хотели бы получить льготы на приобретение земли.

Инфографика: veteranfund.com.ua

Опрос проводился 6–12 февраля. Метод: анонимный онлайн-опрос. Всего в опросе участвовали 1247 респондентов, из которых сейчас не служат 18,4% (около 230 человек).

Среди не состоящих сейчас на службе ветеранов 9,2% – женщины. Из них 23,8% – в возрасте 35–44 года, 38,1% – в возрасте 45–59 лет. Мужчины составляют 90,2% опрошенных, они преимущественно среднего возраста: 39,9% – 34–44 года, 26,6% – 45–59 лет.