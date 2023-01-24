Почти половина украинцев поддерживает участие ветеранов в политике – опрос

Негативно к участию ветеранов в выборах относятся 32% опрошенных. 15% это безразлично, а 6% не определились с выбором.

Преимущественно поддерживают участие ветеранов в выборах люди в возрасте 36–50 лет (48%) и старше 51 года (55%). Среди молодежи в возрасте 18–35 лет этот показатель составляет 34%.

Инфографика: veteranfund.com.ua

Опрос провела Социологическая группа "Рейтинг" 14–16 января. В нем приняли участие 1000 человек – украинцы старше 18 лет, проживающие во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.