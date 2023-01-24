Треть украинцев считают недостаточно высокой зарплату военных, участвующих в боях – опрос

40% опрошенных считают нынешнюю зарплату для участников боевых действий оптимальной, 8% – выше необходимой.
Что касается военных в тылу, то 13% украинцев считают их зарплату недостаточно высокой, 51% – достаточной, 11% – выше необходимой.
По сравнению с августом 2022 года больше украинцев стали считать, что государство недостаточно исполняет свои обязанности перед ветеранами (26% против 19%).
Соответственно уменьшилось число украинцев, считающих, что страна достаточно делает для ветеранов (53% против 69%).
Опрос провела Социологическая группа "Рейтинг" 14–16 января. В нем приняли участие 1000 человек – украинцы старше 18 лет, проживающие во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.
Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечает Кабмин.
Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получают дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения вырастает до 100 тыс. грн.
Например, зарплата командира танка составляет 46 тыс. грн в военное время. Если он участвует в боях – 116 тыс., объясняли в Минобороны.