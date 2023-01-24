Треть украинцев считают недостаточно высокой зарплату военных, участвующих в боях – опрос

40% опрошенных считают нынешнюю зарплату для участников боевых действий оптимальной, 8% – выше необходимой.

Что касается военных в тылу, то 13% украинцев считают их зарплату недостаточно высокой, 51% – достаточной, 11% – выше необходимой.

Инфографика: veteranfund.com.ua

По сравнению с августом 2022 года больше украинцев стали считать, что государство недостаточно исполняет свои обязанности перед ветеранами (26% против 19%).

Соответственно уменьшилось число украинцев, считающих, что страна достаточно делает для ветеранов (53% против 69%).

Инфографика: veteranfund.com.ua

Опрос провела Социологическая группа "Рейтинг" 14–16 января. В нем приняли участие 1000 человек – украинцы старше 18 лет, проживающие во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.