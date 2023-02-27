Опрос: Главные вызовы украинских военных – проблемы со здоровьем и непонимание общества

Состояние своего физического здоровья как главную проблему назвали 68,4% опрошенных Фото: depositphotos.com

Состояние своего физического здоровья как главную проблему назвали 68,4% опрошенных. Еще 66,4% обеспокоены наличием психологических расстройств, 63,8% – непониманием со стороны общества.

Среди других проблем, с которыми сталкиваются военные:

проблемы с оформлением социальных льгот – 53,6%;

трудности с получением медицинской помощи – 53,2%;

трудности с поиском работы – 50,4%;

алкогольная зависимость – 47,9%;

конфликты с близкими – 34,7%.

Отвечая на вопрос о проблемах, с которыми они столкнутся по возвращении с войны, военные назвали такие:

отсутствие работы – 77,5%;

злоупотребление алкоголем – 72,8%;

конфликты в семье – 64,9%;

самоубийства – 39,8%;

трудности с получением гражданства для военных-иностранцев – 33,2%;

участие в преступности – 30,8%.

52,2% опрошенных считают, что общество их скорее уважает, 21,4% – скорее не уважает.

Инфографика: veteranfund.com.ua

Опрос проводился 6–12 февраля. Метод: анонимный онлайн-опрос. Всего в опросе участвовало 1247 респондентов.