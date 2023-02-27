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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Опрос: Главные вызовы украинских военных – проблемы со здоровьем и непонимание общества

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Состояние своего физического здоровья как главную проблему назвали 68,4% опрошенных
Состояние своего физического здоровья как главную проблему назвали 68,4% опрошенных
Фото: depositphotos.com

Украинские военные и ветераны считают главной проблемой для себя физическое здоровье. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского ветеранского фонда, опубликованные 27 февраля.

Состояние своего физического здоровья как главную проблему назвали 68,4% опрошенных. Еще 66,4% обеспокоены наличием психологических расстройств, 63,8% – непониманием со стороны общества.

Среди других проблем, с которыми сталкиваются военные:

  • проблемы с оформлением социальных льгот – 53,6%;
  • трудности с получением медицинской помощи – 53,2%;
  • трудности с поиском работы – 50,4%;
  • алкогольная зависимость – 47,9%;
  • конфликты с близкими – 34,7%.

Отвечая на вопрос о проблемах, с которыми они столкнутся по возвращении с войны, военные назвали такие:

  • отсутствие работы – 77,5%;
  • злоупотребление алкоголем – 72,8%;
  • конфликты в семье – 64,9%;
  • самоубийства – 39,8%;
  • трудности с получением гражданства для военных-иностранцев – 33,2%;
  • участие в преступности – 30,8%.

52,2% опрошенных считают, что общество их скорее уважает, 21,4% – скорее не уважает.

Инфографика: veteranfund.com.ua
Инфографика: veteranfund.com.ua

Опрос проводился 6–12 февраля. Метод: анонимный онлайн-опрос. Всего в опросе участвовало 1247 респондентов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, медицина, здоровье, война, льготы, военные, ветераны, помощь, самоубийство, война России против Украины, психология, ветеран
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