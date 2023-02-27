Опрос: Главные вызовы украинских военных – проблемы со здоровьем и непонимание общества

Состояние своего физического здоровья как главную проблему назвали 68,4% опрошенных. Еще 66,4% обеспокоены наличием психологических расстройств, 63,8% – непониманием со стороны общества.
Среди других проблем, с которыми сталкиваются военные:
Отвечая на вопрос о проблемах, с которыми они столкнутся по возвращении с войны, военные назвали такие:
52,2% опрошенных считают, что общество их скорее уважает, 21,4% – скорее не уважает.
Опрос проводился 6–12 февраля. Метод: анонимный онлайн-опрос. Всего в опросе участвовало 1247 респондентов.