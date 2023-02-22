ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Число украинцев, разделенных с семьями после полномасштабного вторжения РФ, сократилось за год вдвое – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У 20% опрошенных украинцев улучшились отношения
У 20% опрошенных украинцев улучшились отношения
Фото: ЕРА

По состоянию на февраль в связи с полномасштабным вторжением России в Украину разделились семьи 21% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 21 февраля.

"В начале полномасштабного вторжения 44% украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей. Через год таковых всего 21%. Большинство тех, кому пришлось разделиться с семьей, прошли это испытание, а у 20% их отношения даже улучшились", – говорится в отчете.

Результаты последнего социсследования показали, что отношения "однозначно ухудшились" у 4% опрошенных, "скорее ухудшились" – у 13%.

Не изменились отношения в семье у 62% респондентов.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 4–13 февраля среди граждан Украины 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Социсследование проводилось в три этапа, куда вошли телефонные опросы и фокус-групповые дискуссии. Ошибка репрезентативности – не более 4%.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, соцопрос, вторжение, украинцы, война России против Украины, семья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Галина ГРИШИНА
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Галина ГРИШИНА
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
Галина ГРИШИНА
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (14154)
2
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (13048)
3
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (7975)
4
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (7890)
5
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (6110)
6
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (5493)
7
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (5485)
8
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена" (4580)
 
 
 
 