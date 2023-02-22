Число украинцев, разделенных с семьями после полномасштабного вторжения РФ, сократилось за год вдвое – опрос

"В начале полномасштабного вторжения 44% украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей. Через год таковых всего 21%. Большинство тех, кому пришлось разделиться с семьей, прошли это испытание, а у 20% их отношения даже улучшились", – говорится в отчете.

Результаты последнего социсследования показали, что отношения "однозначно ухудшились" у 4% опрошенных, "скорее ухудшились" – у 13%.

Не изменились отношения в семье у 62% респондентов.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 4–13 февраля среди граждан Украины 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Социсследование проводилось в три этапа, куда вошли телефонные опросы и фокус-групповые дискуссии. Ошибка репрезентативности – не более 4%.