63% украинцев считают, что для победы над Россией понадобится не менее полугода – опрос

Социологи сравнили результаты восьми опросов, проведенных после полномасштабного вторжения РФ в Украину почти год назад.

"Воспоминания людей о 24 февраля 2022 года говорят о шоке, растерянности, неопределенности, неготовности. Несмотря на это сегодня, через год полномасштабного вторжения, вера в победу составляет 95%, тогда как еще в январе 2022 года составила 56%. Большинство (63%) считают, что для победы нужно не менее полугода или больше времени", – говорится в отчете.

В долгосрочность победы стали верить в семь раз больше опрошенных, чем в марте прошлого года (тогда было 9%).

Число тех, кто верит в победу Украины за неделю, наоборот, сократилось за то же время с 18% до 1%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 4–13 февраля среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Социсследование проводилось в три этапа, куда вошли телефонные опросы и фокус-групповые дискуссии. Ошибка репрезентативности – не более 4%.