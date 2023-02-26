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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. Оккупанты за сутки убили трех и ранили четырех мирных жителей, повреждены жилые дома

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По Лиману оккупанты ударили двумя ракетами С-300
По Лиману оккупанты ударили двумя ракетами С-300
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом 26 февраля в Facebook сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Накануне в 22.25 россияне нанесли ракетный удар по Дружковке – попали в админздание промышленного предприятия. Также ракетный удар был нанесен по Краматорску – один человек ранен, разрушена амбулатория, повреждены восемь домов", – написал Кириленко.

На волновахском направлении в течение суток интенсивным обстрелам подверглись Угледар и окрестности общины.

"На донецком направлении под огонь попали Курахово и Кураховка, периодические артобстрелы зафиксированы в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке. Одной из самых горячих точек остается Авдеевка – ночью были прилеты по старой и центральной частям города. Утром произошел обстрел Галицыновки Новогродовской общины – повреждены два дома", – отметил глава ОВА.

На горловском направлении повреждены админздание в Константиновке, электросеть в Николаевке, разорвались кассетные боеприпасы оккупантов в Червоном. Под обстрелами были Часов Яр и Соледарская община. Там обошлось без пострадавших.

На лисичанском направлении в результате ракетных обстрелов повреждены частные дома в Лимане – враг сбросил на город две ракеты С-300. Под обстрелами противника также были Торское и Заречное Лиманской общины, Звановка, Переездное, Верхнекаменное Звановской общины и Северск.

Всего за минувшие сутки россияне убили трех мирных жителей Донецкой области, еще четыре человека получили ранения.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0xT8KA9N8XS3Prkpgh2X5AWEivPSdCy6wS5kvYWWzK2b4Y1wK3b7NT5GmNuvVV1SGl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР считают, что оккупанты не смогут выполнить эту задачу.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, российские оккупанты
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