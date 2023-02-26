Обстрелы Донецкой области. Оккупанты за сутки убили трех и ранили четырех мирных жителей, повреждены жилые дома

"Накануне в 22.25 россияне нанесли ракетный удар по Дружковке – попали в админздание промышленного предприятия. Также ракетный удар был нанесен по Краматорску – один человек ранен, разрушена амбулатория, повреждены восемь домов", – написал Кириленко.

На волновахском направлении в течение суток интенсивным обстрелам подверглись Угледар и окрестности общины.

"На донецком направлении под огонь попали Курахово и Кураховка, периодические артобстрелы зафиксированы в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке. Одной из самых горячих точек остается Авдеевка – ночью были прилеты по старой и центральной частям города. Утром произошел обстрел Галицыновки Новогродовской общины – повреждены два дома", – отметил глава ОВА.

На горловском направлении повреждены админздание в Константиновке, электросеть в Николаевке, разорвались кассетные боеприпасы оккупантов в Червоном. Под обстрелами были Часов Яр и Соледарская община. Там обошлось без пострадавших.

На лисичанском направлении в результате ракетных обстрелов повреждены частные дома в Лимане – враг сбросил на город две ракеты С-300. Под обстрелами противника также были Торское и Заречное Лиманской общины, Звановка, Переездное, Верхнекаменное Звановской общины и Северск.

Всего за минувшие сутки россияне убили трех мирных жителей Донецкой области, еще четыре человека получили ранения.