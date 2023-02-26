Обстрелы Донецкой области. Оккупанты за сутки убили трех и ранили четырех мирных жителей, повреждены жилые дома

"Накануне в 22.25 россияне нанесли ракетный удар по Дружковке – попали в админздание промышленного предприятия. Также ракетный удар был нанесен по Краматорску – один человек ранен, разрушена амбулатория, повреждены восемь домов", – написал Кириленко.
На волновахском направлении в течение суток интенсивным обстрелам подверглись Угледар и окрестности общины.
"На донецком направлении под огонь попали Курахово и Кураховка, периодические артобстрелы зафиксированы в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке. Одной из самых горячих точек остается Авдеевка – ночью были прилеты по старой и центральной частям города. Утром произошел обстрел Галицыновки Новогродовской общины – повреждены два дома", – отметил глава ОВА.
На горловском направлении повреждены админздание в Константиновке, электросеть в Николаевке, разорвались кассетные боеприпасы оккупантов в Червоном. Под обстрелами были Часов Яр и Соледарская община. Там обошлось без пострадавших.
На лисичанском направлении в результате ракетных обстрелов повреждены частные дома в Лимане – враг сбросил на город две ракеты С-300. Под обстрелами противника также были Торское и Заречное Лиманской общины, Звановка, Переездное, Верхнекаменное Звановской общины и Северск.
Всего за минувшие сутки россияне убили трех мирных жителей Донецкой области, еще четыре человека получили ранения.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР считают, что оккупанты не смогут выполнить эту задачу.