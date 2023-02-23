Россияне били по Донецкой области ракетами, артиллерией и "Градами", есть жертвы – ОВА

В результате атаки разрушен дом.
Сегодня утром в результате российского обстрела один человек погиб и один ранен в Ямполе, также там повреждены шесть домов. Еще два дома попали под обстрел в Торском. В Переездном повреждены дома на трех улицах.
Утром оккупанты обстреляли Авдеевку дважды из артиллерии и дважды из "Градов" – повреждены дома, есть один раненый. Также россияне трижды обстреляли Курахово и один раз Кураховку – поврежден частный сектор, без жертв.
В Константиновской общине повреждены два частных дома и многоэтажка в Константиновке, здание предприятия в Иванополье. В Соледарской общине повреждены два дома в Васюковке и три – в Федоровке.
За предыдущие сутки, по информации Кириленко, россияне ранили двух жителей Донецкой области – в Бахмуте и Ласточкино.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.