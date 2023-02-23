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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне били по Донецкой области ракетами, артиллерией и "Градами", есть жертвы – ОВА

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В результате обстрелов повреждены или разрушены жилые дома
В результате обстрелов повреждены или разрушены жилые дома
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Российские оккупанты ночью нанесли три ракетных удара по Богатырю Донецкой области. Об этом утром 23 февраля сообщил глава ОВА Павел Кириленко в оперативной сводке о ситуации в области.

В результате атаки разрушен дом.

Сегодня утром в результате российского обстрела один человек погиб и один ранен в Ямполе, также там повреждены шесть домов. Еще два дома попали под обстрел в Торском. В Переездном повреждены дома на трех улицах. 

Утром оккупанты обстреляли Авдеевку дважды из артиллерии и дважды из "Градов" – повреждены дома, есть один раненый. Также россияне трижды обстреляли Курахово и один раз Кураховку – поврежден частный сектор, без жертв.

В Константиновской общине повреждены два частных дома и многоэтажка в Константиновке, здание предприятия в Иванополье. В Соледарской общине повреждены два дома в Васюковке и три – в Федоровке.

За предыдущие сутки, по информации Кириленко, россияне ранили двух жителей Донецкой области – в Бахмуте и Ласточкино. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Теги: Донецкая область, раненые, Ямполь, Авдеевка, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Ласточкино, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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