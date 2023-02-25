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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нанесли несколько ракетных ударов по Донецкой области, применили "Смерчи" и артиллерию, есть раненые

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В результате обстрелов в области за сутки повреждены и разрушены десятки домов
В результате обстрелов в области за сутки повреждены и разрушены десятки домов
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Ночью и утром 25 февраля россияне обстреливали населенные пункты в Донецкой области вдоль всей линии фронта, от Великоновоселковской до Лиманской общины. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

На волновахском направлении оккупанты ударили ракетой по поселку Разлив. Под огнем остаются Угледар, Новоукраинка и Богоявленка – в последней повреждены два дома.

На донецком направлении россияне применили "Смерчи" с осколочно-фугасной боевой частью по Дачному, повредили четыре дома. Также под обстрелами Курахово, Кураховка и Острое (в нем разрушен один дом и повреждено еще 12).

Ночью продолжались артобстрелы Марьинки, Красногоровки и Елизаветовки, а утром четыре раза обстреляны из артиллерии жилые кварталы Авдеевки. Ракетный удар получило село Прогресс, там повреждены два дома.

На горловском направлении россияне нанесли ракетный удар по Константиновке – повредили детсад и четыре многоэтажки, ранили одного человека. В Торецкой общине повреждены три дома, в Соледарской – 15. Также повреждена школа в Миньковке.

На лисичанском направлении пострадала Звановская община: в Звановке повреждено 10 домов, в Переездном – более 30. Несколько домов повреждены в Северске, по меньшей мере один – в Лимане.

За сутки 24 февраля россияне, по информации Кириленко, ранили пять мирных жителей области: двух – в Часовом Яре, по одному – в Бахмуте, Донецком и Константиновке. 

Теги: Донецкая область, раненые, Марьинка, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, Павел Кириленко
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