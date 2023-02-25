Россияне нанесли несколько ракетных ударов по Донецкой области, применили "Смерчи" и артиллерию, есть раненые

В результате обстрелов в области за сутки повреждены и разрушены десятки домов Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

На волновахском направлении оккупанты ударили ракетой по поселку Разлив. Под огнем остаются Угледар, Новоукраинка и Богоявленка – в последней повреждены два дома.

На донецком направлении россияне применили "Смерчи" с осколочно-фугасной боевой частью по Дачному, повредили четыре дома. Также под обстрелами Курахово, Кураховка и Острое (в нем разрушен один дом и повреждено еще 12).

Ночью продолжались артобстрелы Марьинки, Красногоровки и Елизаветовки, а утром четыре раза обстреляны из артиллерии жилые кварталы Авдеевки. Ракетный удар получило село Прогресс, там повреждены два дома.

На горловском направлении россияне нанесли ракетный удар по Константиновке – повредили детсад и четыре многоэтажки, ранили одного человека. В Торецкой общине повреждены три дома, в Соледарской – 15. Также повреждена школа в Миньковке.

На лисичанском направлении пострадала Звановская община: в Звановке повреждено 10 домов, в Переездном – более 30. Несколько домов повреждены в Северске, по меньшей мере один – в Лимане.

За сутки 24 февраля россияне, по информации Кириленко, ранили пять мирных жителей области: двух – в Часовом Яре, по одному – в Бахмуте, Донецком и Константиновке.