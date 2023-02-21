В результате российских обстрелов в Донецкой области за сутки погибло три человека, пять были ранены – ОВА

Кириленко отметил, что на донецком направлении жертв среди мирных жителей не было.

"Кураховская территориальная община потерпела четыре обстрела: в Остром разрушен частный дом, в Кураховке поврежден многоквартирный дом. В Очеретинской общине разрушен дом в Ласточкино, есть попадание из "Градов" по территории Красногоровки и Веселого. Под интенсивными обстрелами Марьинка, Катериновка, Максимилиановка и Елизаветовка Марьинской общины. Ночью россияне обстреляли окрестности Авдеевки из "Градов", – написал он.

В Бахмуте погибло два человека. В Иванополье один человек погиб и двое были ранены, повреждены пять домов и магазин.

"Часов Яр подвергся обстрелу из "Градов", поврежден жилой дом и котельная. Громко было в Соледарской общине. На Лисичанском направлении разрушен частный дом в Северске, зафиксированы обстрелы в окрестностях Серебрянки", – сообщил глава ОВА.

За сутки 20 февраля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибло трое мирных жителей области, еще пять людей были ранены, написал Кириленко.

В целом с начала российского вторжения в регионе в результате российских обстрелов погиб 1381 мирный житель, еще 3075 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.