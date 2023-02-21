В Горловке Донецкой области оккупанты обещают уволить бюджетников, которые не получили российские паспорта – Генштаб

По его данным, в оккупированной с 2014 года Горловке работники бюджетных организаций получили распоряжение оккупационной администрации срочно получить гражданство Российской Федерации.

Бюджетники, которые до 1 июля не получат паспорта РФ, будут уволены с занимаемых должностей, говорится в сообщении.

Контекст:

Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.