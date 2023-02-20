Российские войска обстреляли ракетой, артиллерией и из РСЗО Донецкую область, есть погибший и раненые – ОВА

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Один человек погиб, двое ранены в Иванополье Константиновской общины в результате обстрела поселка российской оккупационной армией", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, россияне в течение дня нанесли артиллерийские удары по Торецку, из РСЗО "Град" обстреляли Новый Комар, били артиллерией и ракетой по Авдеевке, добавил Кириленко.

"От огня оккупантов повреждены жилые дома, школа, пункт несокрушимости, автомобили, магазины, кафе и помещения промышленных предприятий", – рассказал глава Донецкой ОВА.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью украинские военные освободили части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Бои продолжаются на востоке и юге страны.

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.