Российские войска обстреляли ракетой, артиллерией и из РСЗО Донецкую область, есть погибший и раненые – ОВА

Об этом в Facebook проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Один человек погиб, двое ранены в Иванополье Константиновской общины в результате обстрела поселка российской оккупационной армией", – написал руководитель ОВА.
Кроме того, россияне в течение дня нанесли артиллерийские удары по Торецку, из РСЗО "Град" обстреляли Новый Комар, били артиллерией и ракетой по Авдеевке, добавил Кириленко.
"От огня оккупантов повреждены жилые дома, школа, пункт несокрушимости, автомобили, магазины, кафе и помещения промышленных предприятий", – рассказал глава Донецкой ОВА.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью украинские военные освободили части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Бои продолжаются на востоке и юге страны.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.