РФ планирует новую волну мобилизации в Донецкой и Луганской областях – Центр национального сопротивления

По информации ЦНС, оккупанты намерены мобилизовать несовершеннолетних в Луганской и Донецкой областях Фото: ЕРА (иллюстративное)

"Весной оккупанты начнут подготовку к новой волне мобилизации во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей. Так, оккупационные военкоматы призвали учебные заведения предоставить списки всех юношей 2006 года рождения. Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь в регионе уже почти нет свободных лиц, подлежащих мобилизации", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что мобилизации на оккупированных территориях подлежат владельцы российских паспортов, и призвали избегать такой "паспортизации".

Украинцам, получившим повестки россиян в оккупированных регионах, в центре советуют выехать с оккупированных территорий на подконтрольную Киеву территорию или спрятаться. Если такой возможности нет, рекомендуют воспользоваться государственным украинским проектом для сдачи в плен "Хочу жить".

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