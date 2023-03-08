В СБУ сообщили о блокировке 26 Telegram-каналов, которые помогали украинцам избежать мобилизации

В ходе обысков изъяты в том числе компьютеры Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали 26 Telegram-каналов, которые препятствовали мобилизации украинских граждан призывного возраста. Интернет-ресурсы сообщали о мероприятиях, проводимых территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что указанные каналы "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и "призывали скрываться от представителей военкоматов".

"Для сбора сведений о "локации" использовали собственную сеть информаторов среди местных жителей. Из-за постоянного обновления информации деструктивные каналы быстро наращивали собственную аудиторию, которая превысила 400 тыс. подписчиков. После этого администраторы решили сделать на этом бизнес и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы", – объяснили в СБУ.

По ее данным, среди "организаторов преступной деятельности" оказались два собственника "SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием так называемых ботоферм".

Досудебное расследование ведется в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение объявили шести администраторам Telegram-каналов, их взяли под стражу, рассказали в спецслужбе.

В ходе обысков у фигурантов дела нашли "компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий", а также "банковские карты, на которые злоумышленникам поступали деньги за размещение рекламы".

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