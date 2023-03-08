В СБУ сообщили о блокировке 26 Telegram-каналов, которые помогали украинцам избежать мобилизации

"Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали 26 Telegram-каналов, которые препятствовали мобилизации украинских граждан призывного возраста. Интернет-ресурсы сообщали о мероприятиях, проводимых территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что указанные каналы "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и "призывали скрываться от представителей военкоматов".
"Для сбора сведений о "локации" использовали собственную сеть информаторов среди местных жителей. Из-за постоянного обновления информации деструктивные каналы быстро наращивали собственную аудиторию, которая превысила 400 тыс. подписчиков. После этого администраторы решили сделать на этом бизнес и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы", – объяснили в СБУ.
По ее данным, среди "организаторов преступной деятельности" оказались два собственника "SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием так называемых ботоферм".
Досудебное расследование ведется в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Подозрение объявили шести администраторам Telegram-каналов, их взяли под стражу, рассказали в спецслужбе.
В ходе обысков у фигурантов дела нашли "компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий", а также "банковские карты, на которые злоумышленникам поступали деньги за размещение рекламы".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
В интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта, министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что мобилизационный план еще не завершен.