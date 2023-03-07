В СБУ ответили Лукашенко на рассказы о якобы причастности спецслужбы к взрывам в Мачулищах

"Служба безопасности Украины не намерена комментировать слова человека, называющего себя президентом Беларуси. Что же касается любых случаев "бавовны", то о них мы сможем подробно поговорить после нашей победы", – сказано в сообщении.
7 марта Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали якобы "террориста украинских спецслужб" и 20 его помощников, будто бы причастных к взрывам 26 февраля на аэродроме Мачулищи, в результате которых повреждения получил российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50.
Самопровозглашенный президент утверждает, что засланный на территорию РБ организатор операции в Мачулищах был будто бы завербован СБУ в 2014 году, а саму операцию СБУ и ЦРУ якобы начали разрабатывать и готовить в Киеве шесть или восемь месяцев назад. С помощью специальной программы и оборудования спецслужбы, по версии Лукашенко, следили "за каждым шагом" исполнителя.
Как пишет освещающее деятельность Лукашенко белорусское агентство БЕЛТА, он также заявил, что будто бы и на начальном, и на конечном этапе операции "команды шли от СБУ "беглым" [белорусам], находящимся в Польше", оттуда они связывались с неким врачом, передающим информацию "террористу украинских спецслужб" и помогали ему прятаться.
О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".
Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.
Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.
В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт (в РБ этот факт поначалу отрицали).
2 марта белорусские партизаны показали видео приземления дрона на российский самолет-разведчик А-50 во время одного из разведывательных полетов. Издание NV опубликовало в Telegram 3 марта видео с дрона, с помощью которого белорусские партизаны взорвали А-50.