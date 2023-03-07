В СБУ ответили Лукашенко на рассказы о якобы причастности спецслужбы к взрывам в Мачулищах

СБУ отказалась комментировать обвинения узурпировавшего власть в Беларуси Лукашенко в причастности к партизанской операции на аэродроме в Мачулищах Фото: president.gov.by

"Служба безопасности Украины не намерена комментировать слова человека, называющего себя президентом Беларуси. Что же касается любых случаев "бавовны", то о них мы сможем подробно поговорить после нашей победы", – сказано в сообщении.

7 марта Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали якобы "террориста украинских спецслужб" и 20 его помощников, будто бы причастных к взрывам 26 февраля на аэродроме Мачулищи, в результате которых повреждения получил российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50.

Самопровозглашенный президент утверждает, что засланный на территорию РБ организатор операции в Мачулищах был будто бы завербован СБУ в 2014 году, а саму операцию СБУ и ЦРУ якобы начали разрабатывать и готовить в Киеве шесть или восемь месяцев назад. С помощью специальной программы и оборудования спецслужбы, по версии Лукашенко, следили "за каждым шагом" исполнителя.

Как пишет освещающее деятельность Лукашенко белорусское агентство БЕЛТА, он также заявил, что будто бы и на начальном, и на конечном этапе операции "команды шли от СБУ "беглым" [белорусам], находящимся в Польше", оттуда они связывались с неким врачом, передающим информацию "террористу украинских спецслужб" и помогали ему прятаться.