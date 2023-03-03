Появилось новое видео спецоперации на аэродроме в Мачулищах – NV

По информации источников, все исполнители этой спецоперации смогли выехать в третьи страны, забрав с собой флешки с записями с дронов.

В отличие от предыдущего видео, которое появилось в интернете 2 марта, на этом засняты боевые кадры 26 февраля – от взлета дрона до непосредственно момента взрыва.

По словам исполнителей, на аэродроме работали два беспилотника, пишет издание. Один (на видео) сел на фюзеляж самолета и взрывом повредил радиолокационное оборудование. Второй занимался съемкой, а через несколько минут приземлился на локатор российского самолета и тоже взорвался.