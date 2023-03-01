Бывшие силовики Беларуси рассказали об атаке БПЛА на самолет РФ в Мачулищах. ГосТВ показало якобы тот самый А-50

"При совершении акции использовано два дрона производства компании DJI, переоборудованные в дроны-камкадзе кустарным способом. Каждый дрон нес заряд 200 грамм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использованы металлические шары с примерным количеством 200 штук на каждый", – говорится в сообщении.

В BYPOL отметили, что в результате взрывов повреждены "ключевой элемент – трехкоординатная радиолокационная станция", а также район "обтекателя антенны спутниковой радиолинии, в передней части".

Бывшие силовики объяснили, что поражение лока тора А-50 означает, что "антенну придется менять целиком с полной ее разборкой и демонтажем", а такое оборудование – это "дорогостоящий штучный продукт, изготавливаемый на основе предварительного заказа".

"Поражающие элементы (стальные шарики) в ходе взрыва должны были проникнуть на достаточно большую глубину в относительно тонкую оболочку корпуса самолета, повредить проводку и СВЧ оборудование – РЛС и станцию спутниковой связи, размещаемых, как правило, вблизи антенн", – подчеркнули в BYPOL.

В сообществе перечислили и другие возможные последствия удара дронами-камикадзе по российскому самолету.

Также сегодня телеканал Белсат опубликовал видео, распространенное государственным телевидением Беларуси. В ролике показан якобы тот самый самолет А-50.

Визуально повреждений незаметно, однако видео снято в темное время суток.

"Лайнер как выполнял, так и выполняет свою работу в рамках союзной группировки Беларуси и России, готов при получении команды к взлету в любую минуту", – процитировали госТВ журналисты Белсат.