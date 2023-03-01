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Бывшие силовики Беларуси рассказали об атаке БПЛА на самолет РФ в Мачулищах. ГосТВ показало якобы тот самый А-50

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Самолет показали в темное время суток
Самолет показали в темное время суток
Скриншот: Белсат / Telegram

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 был атакован 26 февраля на аэродроме в Мачулищах (Беларусь) двумя дронами, переоборудованными в камикадзе. Об этом 1 марта сообщила в Telegram оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики.

"При совершении акции использовано два дрона производства компании DJI, переоборудованные в дроны-камкадзе кустарным способом. Каждый дрон нес заряд 200 грамм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использованы металлические шары с примерным количеством 200 штук на каждый", – говорится в сообщении.

В BYPOL отметили, что в результате взрывов повреждены "ключевой элемент – трехкоординатная радиолокационная станция", а также район "обтекателя антенны спутниковой радиолинии, в передней части".

Бывшие силовики объяснили, что поражение лока тора А-50 означает, что "антенну придется менять целиком с полной ее разборкой и демонтажем", а такое оборудование – это "дорогостоящий штучный продукт, изготавливаемый на основе предварительного заказа".

"Поражающие элементы (стальные шарики) в ходе взрыва должны были проникнуть на достаточно большую глубину в относительно тонкую оболочку корпуса самолета, повредить проводку и СВЧ оборудование – РЛС и станцию спутниковой связи, размещаемых, как правило, вблизи антенн", – подчеркнули в BYPOL.

В сообществе перечислили и другие возможные последствия удара дронами-камикадзе по российскому самолету.

Также сегодня телеканал Белсат опубликовал видео, распространенное государственным телевидением Беларуси. В ролике показан якобы тот самый самолет А-50. 

Визуально повреждений незаметно, однако видео снято в темное время суток.

"Лайнер как выполнял, так и выполняет свою работу в рамках союзной группировки Беларуси и России, готов при получении команды к взлету в любую минуту", – процитировали госТВ журналисты Белсат.

Контекст:

О повреждении ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала именно BYPOL. По данным инициативы, повреждены передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.

Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль выезда из страны

"Беларускі Гаюн" отмечает, что поврежденный самолет прилетел в Беларусь 3 января и успел сделать 12 вылетов. Стоимость борта – $330 млн.

В Украине объявляют воздушную тревогу каждый раз, когда с аэродрома Мачулищи взлетают российские А-50 и истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, самолет, аэродром, беспилотники, тротил, взрывы, дрон-камикадзе
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