Появились первые спутниковые фотографии аэродрома в Мачулищах после взрывов

Явных признаков повреждения самолета A-50 расследователи Bellingcat не обнаружили, но "Беларускі Гаюн" не исключают, что фюзеляж обгорел Фото: Gianluca Mezzofiore / Twitter

Фото им предоставила компания Maxar.

Расследователи отметили, что явных признаков повреждения самолета нет.

В то же время они обратили внимание, что поменялся цвет крыльев: они потемнели. В Bellingcat сказали, что не могут точно определить, это последствия взрывов или снегопад на фото до атаки.

However, this might be snowfall on the surface of the aircraft and it is as yet not possible to verify the BYPOL claims.



We will continue to update this thread with more information as it becomes available. — Bellingcat (@bellingcat) February 28, 2023

Журналист CNN Джанлука Меццофиоре отметил, что также не видит серьезных повреждений самолета. По его версии, у самолета на снимках до и после атаки разный цвет крыльев именно из-за снега.

"Розоватый цвет – перенасыщение пикселей из-за ярко-белого снега рядом", – объяснил он.

The pinkish colour is oversaturation of the pixels due to the bright white snow nearby — Gianluca Mezzofiore (@GianlucaMezzo) February 28, 2023

Расследователи белорусской мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в свою очередь, предположили, что крылья самолета потемнели, потому что, возможно, их "зашкурили" перед перекраской. Группа не исключает, что это может являться следствием того, что фюзеляж обгорел.

"Значительное изменение окраски видно на крыльях и на стеклопластиковом куполе, в котором размещается вращающаяся антенна радарного комплекса "Шмель". В то же время если сравнить с внешним видом Ил-76 ВВС РБ, который, к слову, стоит на том же месте, то никаких видимых изменений цвета/краски (к примеру, из-за снега) нет", – объяснили расследователи группы "Беларускі Гаюн".