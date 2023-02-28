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Появились первые спутниковые фотографии аэродрома в Мачулищах после взрывов

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Явных признаков повреждения самолета A-50 расследователи Bellingcat не обнаружили, но "Беларускі Гаюн" не исключают, что фюзеляж обгорел
Явных признаков повреждения самолета A-50 расследователи Bellingcat не обнаружили, но "Беларускі Гаюн" не исключают, что фюзеляж обгорел
Фото: Gianluca Mezzofiore / Twitter

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 остается на аэродроме в Мачулищах в Беларуси и после того, как там прогремели взрывы 26 февраля. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки аэродрома. Их опубликовала группа Bellingcat в Twitter 28 февраля.

Фото им предоставила компания Maxar.

Расследователи отметили, что явных признаков повреждения самолета нет. 

В то же время они обратили внимание, что поменялся цвет крыльев: они потемнели. В Bellingcat сказали, что не могут точно определить, это последствия взрывов или снегопад на фото до атаки.

Журналист CNN Джанлука Меццофиоре отметил, что также не видит серьезных повреждений самолета. По его версии, у самолета на снимках до и после атаки разный цвет крыльев именно из-за снега.

"Розоватый цвет – перенасыщение пикселей из-за ярко-белого снега рядом", – объяснил он.

Расследователи белорусской мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в свою очередь, предположили, что крылья самолета потемнели, потому что, возможно, их "зашкурили" перед перекраской. Группа не исключает, что это может являться следствием того, что фюзеляж обгорел.

"Значительное изменение окраски видно на крыльях и на стеклопластиковом куполе, в котором размещается вращающаяся антенна радарного комплекса "Шмель". В то же время если сравнить с внешним видом Ил-76 ВВС РБ, который, к слову, стоит на том же месте, то никаких видимых изменений цвета/краски (к примеру, из-за снега) нет", – объяснили расследователи группы "Беларускі Гаюн".

Контекст:

О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.

Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль выезда из страны

"Беларускі Гаюн" отмечает, что пострадавший самолет прилетел в Беларусь 3 января и успел сделать 12 вылетов. Стоимость борта – $330 млн.

В Украине объявляют воздушную тревогу каждый раз, когда с аэродрома Мачулищи взлетают российские А-50 и истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Теги: Россия, Беларусь, самолет, аэродром, Bellingcat
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