Появились первые спутниковые фотографии аэродрома в Мачулищах после взрывов

Фото им предоставила компания Maxar.
Расследователи отметили, что явных признаков повреждения самолета нет.
В то же время они обратили внимание, что поменялся цвет крыльев: они потемнели. В Bellingcat сказали, что не могут точно определить, это последствия взрывов или снегопад на фото до атаки.
However, this might be snowfall on the surface of the aircraft and it is as yet not possible to verify the BYPOL claims.— Bellingcat (@bellingcat) February 28, 2023
We will continue to update this thread with more information as it becomes available.
Журналист CNN Джанлука Меццофиоре отметил, что также не видит серьезных повреждений самолета. По его версии, у самолета на снимках до и после атаки разный цвет крыльев именно из-за снега.
"Розоватый цвет – перенасыщение пикселей из-за ярко-белого снега рядом", – объяснил он.
The pinkish colour is oversaturation of the pixels due to the bright white snow nearby— Gianluca Mezzofiore (@GianlucaMezzo) February 28, 2023
Расследователи белорусской мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в свою очередь, предположили, что крылья самолета потемнели, потому что, возможно, их "зашкурили" перед перекраской. Группа не исключает, что это может являться следствием того, что фюзеляж обгорел.
"Значительное изменение окраски видно на крыльях и на стеклопластиковом куполе, в котором размещается вращающаяся антенна радарного комплекса "Шмель". В то же время если сравнить с внешним видом Ил-76 ВВС РБ, который, к слову, стоит на том же месте, то никаких видимых изменений цвета/краски (к примеру, из-за снега) нет", – объяснили расследователи группы "Беларускі Гаюн".
О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".
Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.
Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль выезда из страны.
"Беларускі Гаюн" отмечает, что пострадавший самолет прилетел в Беларусь 3 января и успел сделать 12 вылетов. Стоимость борта – $330 млн.
В Украине объявляют воздушную тревогу каждый раз, когда с аэродрома Мачулищи взлетают российские А-50 и истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".