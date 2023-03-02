После взрывов на аэродроме в Мачулищах российский радиолокационный самолет А-50 улетел в РФ на ремонт – "Беларускі Гаюн"

По ее данным, сегодня А-50 взлетел с аэродрома в Мачулищах и отправился в российский Таганрог на ремонт.

"Гаюн" отмечает, что пропаганда РФ показала видео самолета на взлетной полосе в качестве доказательства того, что он не поврежден.

По данным канала, борт покинул воздушное пространство Беларуси и направляется на 325-й Авиационный ремонтный завод.

"Именно ОАО "325 АРЗ" является предприятием, которое, в том числе занимается ремонтом агрегатов самолетов А-50", – говорится в сообщении.