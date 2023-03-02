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После взрывов на аэродроме в Мачулищах российский радиолокационный самолет А-50 улетел в РФ на ремонт – "Беларускі Гаюн"

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В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского А-50
В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского А-50
Фото: airforce.ru

Российский самолет А-50, выполняющий функции центра дальнего радиолокационного обнаружения, вероятно, был поврежден в результате атаки дронов 26 февраля и покинул Беларусь. Об этом 2 марта сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По ее данным, сегодня А-50 взлетел с аэродрома в Мачулищах и отправился в российский Таганрог на ремонт.

"Гаюн" отмечает, что пропаганда РФ показала видео самолета на взлетной полосе в качестве доказательства того, что он не поврежден.

По данным канала, борт покинул воздушное пространство Беларуси и направляется на 325-й Авиационный ремонтный завод.

"Именно ОАО "325 АРЗ" является предприятием, которое, в том числе занимается ремонтом агрегатов самолетов А-50", – говорится в сообщении.

Контекст:

О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.

Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.

27 февраля были опубликованы спутниковые снимки самолета ДРЛО А-50У, который, вероятно, был поврежден на аэродроме Мачулищи.

В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси.

Вечером 26 февраля в Мачулищи прилетел военно-транспортный самолет Ил-76, который мог доставлять специалистов или комплект запасных частей для ремонта А-50.

Теги: Беларусь, самолет, авиация, диверсия, армия РФ
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